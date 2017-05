Praha - Předsednictvo ČSSD vyškrtlo z jihočeské kandidátky do sněmovních voleb bývalého hejtmana Jiřího Zimolu. Důvodem jsou problémy, které vedly k jeho rezignaci. ČSSD nechce, aby ji tyto problémy zatěžovaly v předvolební kampani, řekl na tiskové konferenci po jednání předsednictva šéf strany Bohuslav Sobotka. Z kandidátky v Moravskoslezském kraji vedení strany vyškrtlo nynějšího poslance Adama Rykalu.

V Praze zůstávají kandidáty na lídra ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a náměstek pražské primátorky, místopředseda strany Petr Dolínek. O tom, kdo z nich se stane číslem jedna, rozhodnou podle Sobotky členové pražské organizace.

Sobotka řekl, že jihočeská kandidátka zůstala až na Zimolovo vyškrtnutí stejná. V jejím čele stojí starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. "Předsednictvo se shodlo na tom, že nechceme, aby problémy, které vedly k odstoupení Jiřího Zimoly z funkce hejtmana Jihočeského kraje, zatěžovaly kandidátku sociální demokracie pro volby do Poslanecké sněmovny a aby tyto problémy zatěžovaly volební kampaň sociální demokracie do Poslanecké sněmovny," řekl Sobotka k Zimolově vyřazení.

Bývalý jihočeský hejtman Zimola měl původně kandidovat na posledním, 22. místě. Již dříve řekl, že by vnímal jako hazard, pokud by jej vedení ČSSD vyřadilo z kandidátní listiny pro parlamentní volby. Strana by se tím podle něj připravila o hlasy, které by mu voliči mohli dát. Již dříve také řekl, že své vyřazení by považoval za nedemokratické. Na post hejtmana rezignoval kvůli kauze rekreačního domu v Lipně nad Vltavou a odměnám ve společnosti Jihočeské nemocnice. Odmítá, že by pochybil.

Sám Sobotka povede kandidátku strany v Jihomoravském kraji, odkud pochází. V Ústeckém kraji bude číslem jedna poslanec Jaroslav Foldyna, v Pardubickém kraji ministr pro lidská práva Jan Chvojka, v Moravskoslezském kraji to má být ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Na pražské kandidátce dnes vedení strany posunulo z pátého na třetí místo náměstkyni ministryně zdravotnictví Lenku Tesku Arnoštovou a zařadilo na ni poslance a bývalého odborářského předáka Jaroslava Zavadila.

Předsednictvo tak po dnešku uzavřelo návrhy kandidátek ve všech 14 krajích. Po předsednictvu se k listinám musí vyjádřit ještě členové v jednotlivých krajích prostřednictví referenda. Lídři musí získat nadpoloviční většinu hlasů členů v regionu.

Z moravskoslezské kandidátky předsednictvo kromě poslance Rykaly vyřadilo také předsedkyni ostravské organizace Janu Vajdíkovou. Sobotka k tomu bližší důvody neuvedl. Předsednictvo dnes navíc schválilo přeregistraci členské základy v Ostravě. "To znamená: ostravská městská konference během měsíce června projde přeregistrací tak, aby se upřesnily informace a zreálnily informace, které se týkají tamní členské základny," řekl Sobotka. Přeregistraci schválilo předsednictvo na základě zprávy stranické ústřední kontrolní komise, která shledala ve fungování ostravské městské organizace nedostatky, a také na základě podnětu tamního krajského výboru.

Podle dřívějšího návrhu předsednictva ČSSD má být lídrem ve Středočeském kraji předseda Sněmovny Jan Hamáček, v Plzeňském kraji má kandidátku vést ministr vnitra Milan Chovanec a v Libereckém kraji ministryně práce Michaela Marksová. V Karlovarském kraji by v čele listiny měla být poslankyně Markéta Wernerová, lídrem královéhradecké kandidátky by se měl stát místopředseda strany a šéf volební kampaně Jan Birke. Zlínskou jedničkou má být poslanec Antonín Seďa a olomouckou poslanec Roman Váňa. Lídrem na Vysočině má být tamní hejtman Jiří Běhounek, který by kandidoval za ČSSD jako nestraník.

Přehled návrhů lídrů krajských kandidátek ČSSD do sněmovních voleb, jak je schválilo předsednictvo strany:

Kraj lídr Praha rozhodne se mezi ministrem zdravotnictví Miroslavem Ludvíkem a náměstkem primátorky Petrem Dolínkem Středočeský kraj předseda Sněmovny Jan Hamáček Jihočeský kraj starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka Plzeňský kraj ministr vnitra Milan Chovanec Karlovarský kraj poslankyně Markéta Wernerová Ústecký kraj poslanec Jaroslav Foldyna Liberecký kraj ministryně práce Michaela Marksová Pardubický kraj ministr pro legislativu Jan Chvojka Královéhradecký kraj poslanec Jan Birke Kraj Vysočina hejtman Jiří Běhounek Jihomoravský kraj premiér Bohuslav Sobotka Olomoucký kraj poslanec Roman Váňa Moravskoslezský kraj ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek Zlínský kraj poslanec Antonín Seďa