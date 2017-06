Praha - Předsednictvo hnutí ANO bude dnes schvalovat konečnou podobu kandidátek pro říjnové volby do Sněmovny. Očekává se, že se listiny proti původním návrhům krajů mírně změní. Ministr financí Ivan Pilný už minulý týden oznámil, že se vzdal prvního místa na kandidátce pro Vysočinu, nahradit by ho tam měl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Výměna na Vysočině se promítne i do kandidátky Olomouckého kraje, kterou měl původně Faltýnek vést. První místo po něm patrně převezme olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk. Předsednictvo by také mělo vyřešit situaci v Jihočeském kraji, kde se rozhoduje o lídrovi kandidátky mezi poslankyní Radkou Maxovou a poradcem předsedy ANO Andreje Babiše Adamem Vojtěchem.

Předsednictvo by také mělo definitivně potvrdit, jaká bude Babišova pozice na středočeské kandidátce. Na únorovém sněmu hnutí Babiš říkal, že bude do Sněmovny kandidovat z posledního místa a spolehne se na preferenční hlasy voličů. Středočeský krajský sněm ale Babiše na žádost oblastních organizací navrhl do čela kandidátky.