Hradec Králové - U fotbalistů Hradce Králové skončili trenéři Milan Frimmel a Bohuslav Pilný, které vedení předposledního celku první ligy odvolalo kvůli neuspokojivým výsledkům. Jméno nového kouče by nováček nejvyšší soutěže měl oznámit v úterý dopoledne. Jde už o patnáctou trenérskou změnu v průběhu sezony, což je rekord samostatné ligy.

Hradec v neděli doma podlehl 0:2 Teplicím a po páté ligové porážce za sebou zůstal v tabulce na předposledním sestupovém místě se ztrátou dvou bodů na čtrnáctou Jihlavu. Do konce sezony zbývají tři kola a "Votroci" se v nich utkají se Slováckem, Spartou a Bohemians 1905.

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý obránce Pilný nejprve působil v Hradci jako asistent kouče Luboše Prokopce, kterého v říjnu 2014 nahradil. Protože neměl potřebnou licenci, byl dále veden jako asistent a hlavním trenérem byl nejprve Róbert Barborík a od června 2015 třiačtyřicetiletý Frimmel.

Pilný nabídl rezignaci už po březnové domácí remíze 0:0 s Brnem, ale vedení klubu ji tehdy nepřijalo a později oba trenéry ve funkcích potvrdilo.

"Odvolání mě nepřekvapilo. Když budu upřímný, čekal jsem ho už dřív. Vedení asi věřilo, že jsme schopní to zvládnout. Ale hlavně první poločas proti Teplicím ukázal, že impulz je potřeba. Byla na nás vidět obrovská deka, přitom do té doby jsme se v zápasech výkonnostně celkem drželi. Ale Teplice jsme absolutně nestíhali," citoval Pilného server iSport.cz.

Hradečtí fotbalisté z posledních 13 utkání získali pouze pět bodů. Doma uhráli bezbrankové remízy s Mladou Boleslaví a Brnem a překvapivě zvítězili 3:1 ve Zlíně.

Podle spekulací médií by Frimmela s Pilným mohl na lavičce nahradit dosavadní šéftrenér mládeže Hradce Karel Havlíček nebo kouč reprezentace do 17 let Václav Kotal, který ale údajně už jednu nabídku bývalého klubu před dvěma týdny odmítl.