Curych - Šest předních světových bank se přidalo k projektu nové formy digitální měny pro platby finančních institucí prostřednictvím technologie blockchain, tedy databáze, která se používá u kryptoměn jako účetní kniha. V současné době se vedou jednání s centrálními bankami, do "oběhu" by se pak měla nová měna dostat koncem příštího roku, informuje list Financial Times.

K projektu švýcarské banky UBS, jehož cílem je zvýšit efektivitu finančních trhů, se nyní připojily také banky Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG a State Street. Deutsche Bank, Banco Santander, BNY Mellon a NEX už se ho účastní.

Projekt kryptoměny nazvané USC (Utility Settlement Coin), který vznikl v září roku 2015, se nyní dostal do další vývojové fáze. Účastníci projektu zintenzívnili konzultace s centrálními bankami a pracují na řešení kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí.

"S centrálními bankami a regulačními úřady už jednáme. Příštích 12 měsíců budou jednání pokračovat tak, abychom projekt spustili v závěru roku 2018," prohlásil šéf odboru UBS pro inovace a strategické plánování Hyder Jaffrey.

Technologie blockchain, která je složitým systémem algoritmů, umožňuje obchody s takzvanými kryptoměnami a jejich elektronickou verifikaci prostřednictvím počítačové sítě bez existence centrální účetní knihy.

Banky se na tuto technologii zpočátku dívaly s nedůvěrou, neboť se obávaly podvodu. Nyní zkoumají, jak ji mohou využít k urychlení zúčtovacích platebních systémů. Na vývoji kryptoměny USC se podílela londýnská technologická společnost Clearmatics Technologies.

Nová digitální měna má finančním skupinám usnadnit nákupy cenných papírů bez nutnosti čekat na dokončení standardních peněžních transferů. Využití kryptoměny přímo převoditelné na hotovost je rychlejší a kapitálově méně náročné. USC bude možné směnit za řadu měn.

Jaffrey poznamenal, že nepůjde o žádný "velký třesk", ale o postupný rozvoj. Projekt předpokládá, že v první fázi, od konce příštího roku, budou měnu USC používat banky pro vzájemné platby v různých měnách. Než ji bude možné zapojit do obchodování s cennými papíry, bude muset být systém těchto obchodů rovněž převeden na blockchainovou technologii, jinak by se přínos vyšší rychlosti a nižších nákladů neprojevil.