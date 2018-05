Praha - Předloha poslanců STAN o bezpečnostní prověrce prezidentova kancléře na nejvyšší stupeň utajení bude ve Sněmovně čelit návrhu na zamítnutí. Návrh podal v dnešním druhém čtení Zdeněk Ondráček (KSČM), podle kterého je účelová. Poslanci by mohli o novele rozhodnout ještě na nynější schůzi. Už z diskuse v ústavně-právním výboru vyplynulo, že příliš šancí na schválení nemá.

Novela je reakcí na spory o chybějící prověrce současného prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. "Předkladatelé se netajili tím, že je zákon směřován proti hradnímu kancléři a Hradu jako takovému," zdůvodnil Ondráček svůj návrh na jeho zamítnutí. Každý zákon, který směřuje proti jednomu člověku nebo proti skupině osob, je podle něho špatný.

Právní výbor nepodpořil návrh na schválení předlohy ani návrh na jeho zamítnutí. Členům vesměs vadilo rovněž to, že míří na jednoho člověka.

Vedle povinnosti mít bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň utajení novela pojednává o bezúhonnosti a svéprávnosti. Kancléř by také nesměl zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích. Pokud by novela platila, kancléř by musel získat nejpřísnější prověrku do roka.

Mynář bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se rozhodl proti tomu bránit soudní cestou.

Vláda Andreje Babiše (ANO) novelu STAN odmítla pro nesystémovost. Uvedla také, že není třeba, aby měl hradní kancléř osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení, neboť kancelář prezidenta pracuje pouze s informacemi podléhajícími stupni utajení vyhrazené nebo důvěrné.

Dosavadní úpravu postavení kancléře pokládá hnutí STAN za nedostatečnou. Zákon jen uvádí, že kancléře jmenuje a odvolává prezident.