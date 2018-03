Liberec - Předehrávka mezi Libercem a Brnem otevře v pátek program 21. kola první fotbalové ligy. Zatímco čtvrtý Slovan hraje o poháry a v případě vítězství se může minimálně do soboty posunout na třetí místo tabulky, hosté jsou předposlední a potřebují body k boji o záchranu. Zápas má výkop ve 20:15.

Liberec z posledních sedmi kol jen jednou prohrál. Naposledy nečekaně remizoval 2:2 na půdě vedoucí Plzně, po stejném výsledku ale předtím ztratil doma body s Karvinou. Slovan se proto chce vrátit na vítěznou vlnu na svém stadionu, kde prohrál jediný z posledních 22 ligových duelů.

"Po slušném výkonu se nám podařilo uhrát bod v Plzni, ale teď hrajeme doma a po předchozí remíze s Karvinou už bychom chtěli zase konečně vyhrát, protože na nás v tabulce dotírá Jablonec. Důležité bude, abychom tentokrát dali první gól," řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

Brno dokázalo na jaře porazit Olomouc a remizovat na hřišti dalšího pohárového aspiranta Sparty, naposledy však doma podlehlo Mladé Boleslavi jasně 0:3 a o skóre kleslo na sestupovou patnáctou příčku.

"V něčem to bude podobné jako těžké zápasy se Sigmou a na Spartě. Vycházet můžeme z toho, že jsme je dokázali zvládnout. Budeme se snažit, abychom byli úspěšní stejně jako před dvěma týdny na Spartě. Pokusíme se odčinit domácí neúspěch s Mladou Boleslaví a pomoci si tak zároveň po psychické stránce před reprezentační pauzou a dvojicí domácích duelů," uvedl trenér Zbrojovky Roman Pivarník.

Brno v Liberci zvítězilo jen v jediném z posledních 16 ligových utkání. "Liberec předvádí dobrý, nepříjemný a náročný fotbal, naposledy odehrál výborný zápas v Plzni. Skladba mužstva je vyvážená, mladí hráči jsou spojení se zkušenými. Liberec nastartoval nějaký proces a ten se mu daří držet. Vhodně doplňuje kádr, i při odchodech hráčů si dokážou pomoci," upozornil Pivarník.

"Brno má zatím na jaře takové nevyzpytatelné výsledky. Určitě bude u nás chtít napravit porážku s Boleslaví a navázat na remízu a dobrý výkon ze zápasu se Spartou. To by pro nás mělo být varování. Nesmíme zkrátka dopustit žádné překvapení," dodal Holeňák.

Hlasy před páteční předehrávkou:

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Brno má zatím na jaře takové nevyzpytatelné výsledky. Porazilo Olomouc, remizovalo na Spartě, ale naposledy prohrálo doma 0:3 s Boleslaví. To bude u nás určitě chtít napravit a navázat na remízu a dobrý výkon v zápase se Spartou. To by pro nás mělo být varování. Nám se podařilo po slušném výkonu uhrát bod v Plzni, ale teď hrajeme doma a po předchozí domácí remíze s Karvinou už bychom chtěli zase konečně vyhrát, protože na nás v tabulce dotírá Jablonec. Proti Karviné jsme měli doma velkou převahu, dostali jsme ji pod tlak, ale chyběly tomu góly a museli jsme dvakrát dotahovat. Důležité proto bude, abychom tentokrát dali první gól my a hrálo se nám pak lépe. Nesmíme zkrátka proti Brnu dopustit žádné překvapení."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Liberec předvádí dobrý, nepříjemný a náročný fotbal, naposledy odehrál výborný zápas v Plzni. Skladba mužstva je vyvážená, mladí hráči jsou spojení se zkušenými. Liberec nastartoval nějaký proces a ten se mu daří držet. Vhodně doplňuje kádr, i při odchodech hráčů si dokážou pomoci. V něčem to bude podobné jako těžké zápasy se Sigmou a na Spartě. Vycházet můžeme z toho, že jsme je dokázali zvládnout. Budeme se snažit, abychom byli úspěšní stejně jako před dvěma týdny na Spartě. Pokusíme se odčinit domácí neúspěch s Mladou Boleslaví a pomoci si tak zároveň po psychické stránce před reprezentační pauzou a dvojicí domácích duelů."