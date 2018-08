Praha - V Praze se dnes sejde rada Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Začátku zasedání by se měla zúčastnit i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Předáci centrály a všech jejích 29 svazů by měli diskutovat o pravidlech fungování pracovních agentur či o pracovních podmínkách zaměstnanců. O dalším postupu při prosazování požadavku na desetiprocentní zvýšení platových tarifů ve veřejném sektoru se jednat nechystají.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 29 svazů se zhruba 300.000 členů. Celkem 16 svazů působí v soukromém a 13 ve veřejném sektoru.O růstu platů pracovníků ve veřejných službách dnes podle předáka Josefa Středuly šéfové odborů jednat nebudou. Zaměřit se chtějí hlavně na situaci na pracovním trhu, na pracovní agentury či na zlepšení pracovních podmínek. Debatovat by mohli také o chystaném zářijovém shromáždění odborářů před zahájením kolektivního vyjednávání ve firmách.

Pro pracovníky veřejného sektoru žádá ČMKOS růst tarifů o deset procent. Vláda navrhuje zvednout sumu na platy o šest procent. O deset procent by kabinet tarif zvýšil jen učitelům, ostatním profesím by přidával odstupňovaně. Nejméně, tedy dvě procenta k tarifu, by měli dostat vojáci a policisté. Zdravotnické odbory v pátek vstoupily do stávkové pohotovosti. Odvolávají se na dřívější vládní slib, že by se sestrám a lékařům měl plat zvedat o desetinu. Vládní návrh pro ně počítá se čtyřmi či pěti procenty do tarifu navíc.