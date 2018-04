Olomouc - Před olomouckým okresním soudem dnes stanul bývalý německý hokejový reprezentant Daniel Kunce obžalovaný z toho, že loni v prosinci v opilosti ve vysoké rychlosti havaroval v Olomouci. Při nehodě zemřela mladá spolujezdkyně. Ulicemi města se šumperský rodák řítil více než stokilometrovou rychlostí, nezvládl řízení a narazil do sloupu. Podle žalobce Jaroslava Rašendorfera měl muž 2,63 promile alkoholu v krvi. Šestačtyřicetiletý Kunce žijící v Německu čelí obžalobě z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Nehoda se stala loni v prosinci ve Wolkerově ulici chvíli po půlnoci. Kunce jel podle žalobce v Mercedesu ve směru od Brněnské ulice. "Překročil v obci rychlost o 68 kilometrů hodině, v místě zúžení přejížděl z pruhu do pruhu, což nezvládl a vyjel vpravo mimo chodník a narazil do sloupu," uvedl žalobce. Na místě zemřela osmadvacetiletá žena. Zraněn byl i Kunce, který utrpěl středně těžká zranění.

Auto, které měl Kunce půjčené, po nárazu začalo hořet, hasit ho pomáhal kolemjedoucí řidič. Náraz byl velmi silný, trosky byly rozmetány po okolí. Škoda byla předběžně odhadnuta na tři miliony korun.

Kunce, který je nyní v invalidním důchodu a pobírá zhruba 50.000 korun, nebyl v minulosti nikdy stíhán. Před výslechem se rodině omluvil, k činu se přiznal. Vypověděl, že s mladou ženou si před osudnou jízdou šel sednout do baru, kde popíjeli alkohol. "Požil jsem nějaké pivo a pár panáků metaxy. Těch malých piv jsem mohl mít čtyři nebo pět, těch metax jsme společně vypili zhruba 16, vypili jsme to asi půl na půl," uvedl Kunce.

Muž se prý po odchodu z baru chtěl ubytovat v hotelu Ibis, ale nikdo mu tam prý kolem půlnoci neotevřel. Do auta znovu usedl, protože jeho společnice chtěla údajně někam zavést. Zda si zapnuli pásy, si nepamatuje. Na otázku soudkyně, proč do auta sedal opilý, nedokázal odpovědět. "Bylo to z hlouposti, nedbalosti, nevím," doplnil Kunce.

K soudními řízení se připojili také pozůstalí oběti, po Kuncovi žádají dohromady částku v řádu milionů korun. Část peněz jim již obžalovaný zaplatil, zmocněnec to označil jako omluvné. Kuncemu nyní hrozí až osm let vězení.

Bývalý olomoucký hokejista odešel v mládí do Německa, kde hrál v tamní reprezentaci a nejvyšší soutěži DEL. Zúčastnil se šesti mistrovství světa a dvou olympijských her.