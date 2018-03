Zlín - Ačkoli fotbalisté Plzně v dnešním ligovém utkání se Zlínem nezvedali fanoušky ze sedadel jako ve čtvrtečním duelu Evropské ligy se Sportingem, připsali si výhru 1:0, která je pro ně velmi důležitá. Konečně na jaře v lize naplno bodovali a po předchozích třech ztrátách se uklidnili. Mají tak pohodu na práci během reprezentační přestávky.

"Bylo znát, že se hraje o hodně. Nám se nepodařil vstup do jara, takže věřím, že tohle utkání nám hodně pomůže. Před repre pauzou jsme potřebovali vyhrát a jsme rádi, že se to povedlo," řekl kapitán Daniel Kolář. "Rozhodující to sice není, protože je ve hře ještě spoustu bodů. Ale je to hodně důležité vítězství," přitakával Jan Kovařík.

Právě oni dva zařídili těsnou výhru, když ve 12. minutě Kovařík utekl po levé straně a nahrál Kolářovi na jediný gól. "Dostal jsme od Limby (Limberského) míč do křídla, šel jsem jeden na jednoho s bekem, který šel na jinou stranu, tak jsem to potáhl. Měl jsem tři hráče ve vápně a na mě bylo jednoho z nich trefit. A Koldu (Koláře) jsem trefil a ten to krásně uklidil," popisoval akci Kovařík. "Kovy to udělal dobře na levé straně a dobře mě našel. Pak už to bylo o tom dát to mimo brankáře Zlámala a to se povedlo," dodal Kolář.

Rychlý vedoucí gól umožnil Plzni se více zatáhnout a čekat na brejky, které se však Viktorii tentokráte nedařily. Naopak ve druhé půli získal Zlín půdu pod nohama a vytvořil si tlak, kterým sahal po remíze, ale obrana Plzně odolala.

"Byl to hodně těžký zápas, ve druhém poločase jsme nepodrželi míč, špatně jsme řešili přechodovou fázi a oni nás zatlačili, ale naštěstí jsme je až na jeden odražený míč skoro do ničeho nepustili. Takže vzadu nula a spokojeně odjíždíme domů se třemi body," řekl Kovařík.

"Ve Zlíně se vždy hraje těžko, navíc domácí hrají stejně jako my o hodně. My sem přijeli vyhrát a to se povedlo. V první půli jsme kontrolovali hru, dali jsme gól, mohli jsme přidat další, ale to se bohužel nepodařilo. Druhou půli Zlín hodně zjednodušil hru, bylo to hodně soubojové, už to nebylo tolik o fotbale a my už nebyli tak nebezpeční dopředu. Ale zvládli jsme to dobře, i když jsme ve čtvrtek hráli 120 minut," dodal Kolář.