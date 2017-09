Praha - Hokejisté pražské Sparty budou v novém ročníku extraligy hodně spoléhat na Petra Zámorského. Právě on je pro fanoušky možná nejvýraznější z celkem osmi nových tváří, jež do mužstva před nadcházející sezonou přišly. Přes své zkušenosti z různých soutěží má pětadvacetiletý obránce před extraligou, v níž dosud oblékal výhradně zlínský dres, velký respekt.

Sparta by ráda odčinila neúspěch v jarních vyřazovacích bojích, které pro ni skončily už ve čtvrtfinále na štítě Brna. Konkurence je ale veliká a Zámorský si to dobře uvědomuje. "Mám strašný respekt před ligou. Spousta týmů navíc posílila kvalitními hráči, kteří prošli ruskou ligou, NHL, evropskými soutěžemi," řekl zlínský rodák v rozhovoru se spolupracovníkem ČTK.

Sám už netrpělivě vyhlíží začátek nového ročníku. "Jsme hladoví po úspěchu. Nemůžeme se dočkat pátku, až to vypukne naostro," těší se na první duel v Padubicích Zámorský, který okusil nižší zámořskou AHL na farmě slavných New York Rangers v Hartfordu, ale zkušenosti má i z finské a švédské nejvyšší soutěže.

Výhled do nadcházejících měsíců má velmi střízlivý. "Je šest týmů, které hrají neuvěřitelně, takže řeči o titulu bych nechal stranou. Pojďme nejdřív dobře odstartovat začátek sezony, pak bude období kolem Vánoc, potom play off a uvidíme, jak se to celé vyvrbí," řekl opatrně Zámorský.

"Příprava proběhla podle plánu, byla dlouhá, tvrdá. Myslím si, že jsme připraveni," zhodnotil letní dril hráč, který do Prahy přišel ze švédského Örebro.

Sparťanský kádr oživilo a zároveň i celkově omladilo dohromady osm nových akvizic. "Kluci, co přišli se mnou, jsou fantastičtí hráči," pochválil posily Zámorský. "Nejlíp jsem znal Roberta Říčku ze Zlína. Věděl jsem, že jde o střelce. Famózní hráč, výborný bruslař," ocenil útočníkovy kvality Zámorský.

Vylepšení ofenzivy Pražanů budou mít na starosti i norský forvard Alexander Reichenberg či Američan Vinny Saponari, kteří přišli z norské nejvyšší soutěže. "Alex odehrál přípravu velmi slušně. Nechci na nikoho zapomenout, všichni jsou to výborní hráči. Měli bychom doplnit jádro týmu, co tady už bylo, aby to vedlo k úspěchu, který chceme," odtušil extraligový šampion se Zlínem z roku 2014, kdy byl také vyhlášen nejlepším obráncem soutěže.

Díky tomu si tehdy vysloužil pozvánku do reprezentace na mistrovství světa v Bělorusku. Do jejího širšího kádru stále patří. A vnímá, že s rozhodnutím vedení kanadsko-americké NHL o neúčasti jejích hráčů na olympijském turnaji v Pchjongčchangu se otevírá prostor pro hráče působící na evropské scéně.

"Samozřejmě o olympiádě vím, ale že bych se k ní upínal, tak to vůbec ne. Nevím, co bude příští týden... Soustředím se na výkony ve Spartě. A když budou dobré, teprve pak můžu myslet někam dál," zdůraznil své priority Zámorský.