Ostrava - I bez zraněné Petry Kvitové české tenistky zápas prvního kola Fed Cupu proti Španělsku zvládly. Obhájkyně trofeje splnily i v nekompletní sestavě náročnou roli favorita a postoupily do dubnového semifinále proti vítězi utkání Spojených států s Německem. Pro výběr kapitána Petra Pály to bylo desáté vítězství v řadě.

"Byly už zápasy, které jsme hráli bez ní (Kvitové) a vyhráli. Ale je velká výhoda, že s ní se to dá rozložit, vždyť je to dvojnásobná vítězka Wimbledonu. Pochopitelně mi na kurtu chybí. Byl bych rád, abychom se ještě potkali. Přeju jí, aby to dopadlo co nejlépe," řekl Pála.

Bez Kvitové padla jeho volba na čtyřlístek Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Lucie Šafářová, Kateřina Siniaková. Jednička Plíšková svou roli unesla bez sebemenších problémů. "Karolína předvedla skvělý výkon. Dnešní zápas zvládla naprosto skvěle. Hrála proti světové sedmičce a zlomila ji. Musím smeknout. Bára zase předvedla opak prvního zápasu. Ona je jiný typ hráčky než Karolína, musí si to uhrát a ubojovat. A odpracovala si to," řekl Pála.

Pochvaloval si ale práci celého družstva. "Byl jsem naprosto spokojen s přístupem všech. Lucka přijela sice taková unavená, ale ona i holky odmakaly všechno. Byl tu náš nejsilnější tým, co tady mohl být, a jsem rád, že v tom nabitém programu si na to udělaly čas a chtěly se předvést doma. Přede všemi musím smeknout," řekl Pála.

Hlavní důvod, proč se české tenistky z fedcupových bojů neomlouvají, vidí k kvalitním servisu okolo. "Je to dáno určitě přístupem k hráčkám, je to kvalitní manažerská práce zezadu. Servis máme naprosto jedinečný. Když si vzpomenu na některé jiné zápasy, tak doma je ten komfort skvělý. A musím pochválit diváky, protože byli senzační. Jsem rád, že jsou féroví i k týmu soupeře," řekl Pála. Oba dny vidělo v ostravské hale přes 14 tisíc diváků, což je místní rekord.

Ať už jeho tým narazí v semifinále na USA, nebo Německo, podle Pály jde v obou případech o kandidáty na celkový titul. "Jak Němky, tak Američanky, tak i my to můžeme vyhrát celkově. Spíše si myslím, že teď proti Německu vyhrají Američanky. A proč by si pak proti nám nemohly zahrát třeba sestry Williamsovy? Ale můžeme se pobavit, až to bude jasné," řekl Pála.