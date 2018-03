Praha - Před čínskou ambasádou v pražských Dejvicích se v sobotu sešly zhruba dvě stovky lidí na podporu lidských práv v Tibetu. Happening se konal v rámci každoroční akce Vlajka pro Tibet, kdy je úřady a školy vyvěšují na podporu Tibeťanů. Součástí byla možnost podepsat petici za propuštění Číňany vězněného Tibeťana Tašiho Wangčuka. Akci pořádala organizace Amnesty International společně se sdružením Lungta. Na setkání dorazili mezi jinými socioložka Jiřina Šiklová či bývalý ministr Daniel Herman (KDU-ČSL). Tibetské vlajky zavlály na 736 radnicích a 109 školách.

"Cílem dnešního setkání je připomenout si 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň si připomenout, že v současnosti jsou stále porušována lidská práva v Tibetu," řekla ČTK Edita Kleckerová z Lungty. Ve své řeči k přítomným pak připomněla například 153 Tibeťanů, kteří se upálili na protest proti čínské nadvládě, a rovněž vyzvala české politiky, aby se svými čínskými protějšky o situaci v Tibetu mluvili.

Promluvil také exministr kultury Herman, který přišel oděn v šálu od Dalajlámy. "Svoboda a lidská práva jsou nedělitelná. Všude na světě platí pro každého, a nebo neplatí. Nemám nic proti Číně, ale mám velký problém s tím, že se porušují lidská práva, že se lidem odebírá právo na svobodu slova, a to nemůžeme smlčet," řekl. Kněz Ladislav Herián zazpíval píseň Imagine od Johna Lennona.

Součástí happeningu byl i stánek s tibetskými vlajkami, nálepkami nebo publikacemi. Možné bylo rovněž napsat a poslat vzkaz čínskému velvyslanectví. Lidé podepisovali celosvětovou petici za propuštění zastánce výuky tibetštiny v tibetských školách Tašiho Wangčuka, který je již dva roky ve vazbě, neboť upozornil čínskou vládu na nedostatek tibetského jazykového vzdělávání.

Lidé si s sebou na akci přinesli tibetské vlajky a rovněž transparenty s nápisy Svoboda Tibetu, Free Tibet nebo Češi Tibet podporují. Vidět byly i fotografie Dalajlámy a bývalého prezidenta Václava Havla. Na závěr pak všichni přítomní svými mobily prosvítili barevné praporky lungty a natočili je směrem k velvyslanectví.

Tibetskou vlajku vyvěsily v Česku stovky radnic a desítky škol

Na stovkách českých radnic a desítkách škol zavlály v těchto dnech tibetské vlajky. Připomínají oběti povstání, které v Tibetu v roce 1959 potlačili čínští vojáci. Vlajky na podporu lidských práv v Tibetu visí také na budovách pěti krajů. Vyplývá to ze zjištění ČTK a webu spolku Lungta, který v Česku vydává Tibetské listy. Lidskoprávní organizace Amnesty International dnes odpoledne pořádá shromáždění před čínskou ambasádou v Praze.

Podle webu spolku Lungta, který v Česku kampaň Vlajka pro Tibet zastřešuje, se k akci letos připojilo víc než 730 radnic a Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský a Pardubický kraj. Počet radnic je podobný jako loni, mezi kraji přibyl Moravskoslezský. Škol se loni zapojilo 97, letos počet přihlášených překročil stovku. Z oken Sněmovny stejně jako v předchozích letech vyvěsil tibetskou vlajku poslanecký klub TOP 09, uvedl šéf klubu Miroslav Kalousek na twitteru.

V Praze vlajku Tibetu vyvěsila většina radnic městských částí, magistrát ale ne. Nejvíce obcí se do akce letos zapojilo ve Středočeském a Jihomoravském kraji, vyplývá z webu spolku Lungta. Ve středních Čechách letos vyvěsila tibetskou vlajku například Příbram nebo Mladá Boleslav, která se k iniciativě Vlajka pro Tibet poprvé připojila už v roce 1998. Podruhé v vyvěsil vlajku Nymburk. Na jižní Moravě vlaje vlajka Tibetu na brněnské radnici, radní podobný krok schválili také ve Znojmě. Vyvěšení naopak neschválili v Hodoníně a v Břeclavi se tím ani nezabývali.

Královéhradecký kraj vlajku vytáhl na oficiální stožár na hradeckém Pivovarském náměstí v pátek. "Lidská práva musí stát na prvním místě před kšeftem. Z pohledu Číny se Česko jeví jako dobré nástupiště pro vstup do Evropy a posilování čínského vlivu v Evropě," řekl náměstek hradeckého hejtmana Vladimír Derner (KDU-ČSL). Tibetská vlajka zavlála v kraji i před desítkami městských a obecních úřadů, třeba před hradeckým magistrátem počtrnácté. Podeváté se do kampaně zapojila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).

Už v pátek vlajku vyvěsil také Liberecký kraj. Dnes se připojily radnice například v Liberci či Turnově, tradičně se naopak neúčastní Jablonec nad Nisou ani Česká Lípa. Tibetská vlajka znovu vlaje rovněž na budově Pardubického kraje, pardubickém magistrátu a městských obvodů. K akci se připojila také Univerzita Pardubice.

Zástupci Moravskoslezského kraje vlajku vyvěsili v pátek, letos poprvé. "Tuto iniciativu vnímám nejen jako projevení solidarity Tibetu, ale hlavně jako symbolickou podporu všem lidem, kteří nežijí ve svobodné společnosti. Vždyť i my tuto zkušenost sami máme z nedávné doby," uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Rozhodnutí vyvěsit vlajku podle něj vzniklo jako reakce na aktuální dění ve světě i v Česku.

V Plzeňském kraji letos vyvěsila tibetskou vlajku necelá desetina z 501 obcí v regionu. Na stožáru magistrátu v Plzni oficiálně nevlaje, z okna své kanceláře ji vyvěšuje náměstek primátora Martin Baxa (ODS). Ani kraj ji na budovu na dnešní den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci nevyvěsil. Rozhodli o tom zastupitelé.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Akce připomíná 80.000 obětí potlačeného povstání v tibetském správním centru Lhase v roce 1959. Kořeny povstání sahají do počátku 50. let, kdy armáda komunistické Číny vnikla na tibetské území a zabrala jej. Česko se ke světové akci na podporu Tibetu aktivně připojilo poprvé v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice.