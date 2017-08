Houston (USA) - Kříženec německého ovčáka Otis se rozhodl evakuovat se před záplavou, kterou za sebou nechává bouře Harvey. Popadl balík psích granulí, opustil dům Salvadora Segovii, který ho měl právě v péči a vydal se na cestu. Podle serveru Chron pes patří pětiletému Segoviovu vnukovi, který se kvůli záplavám evakuoval.

Segovia žije v texaském Sintonu a v pátek večer, kdy udeřil v Texasu hurikán Harvey, zjistil, že je pes i pytel se psí potravou pryč. Vydal se ho autem hledat a sousedé mu dělili, že Otise viděli i s taškou. Jeden z nich ho zachytil a fotografii umístil na internet. Do sobotního odpoledne snímek zhlédlo 16.000 lidí. Segovia psa nakonec dovezl zpět právě před návratem svého vnuka.

Televize Fox News zase upozornila na nebezpečí krokodýlů, kteří se stoupající hladinou budou hledat vyšší polohy. Na internetu se objevují snímky zachycující krokodýly na příjezdové cestě k domu, poblíž vstupních schodů i pod auty.

Arlene Kelschová pořídila video, na němž je vidět krokodýla ve vodě na zaplaveném dvoře jejího domu. Poprvé krokodýla zachytila v sobotu a v neděli po poledni se chtěla podívat, kde je zvíře nyní.

"Chtěla jsem ho zkontrolovat a všimla jsem si, že se přesunul na jiné místo dvorku, ale nebyl to tentýž krokodýl. Takže kolem nás plavou dva... Pomyslela jsem si, že je to děsivé, ale dokud neotevřu dveře, jsem v bezpečí. I tak mi to nahání to strach," citoval Kelschovou server Chron.