Praha - Před 660 lety byl položen základní kámen dnešního Karlova mostu, podle legendy císařem Karlem IV. Datum a čas byl vybrán záměrně, šlo o posloupnost lichých číslic, která měla být podle numerologie šťastná. Kámen byl položen v roce 1357, 9. 7. v 5:31. Novinářům to dnes ráno řekl pražský radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL). Lidé dnes mohou přijít na komentované prohlídky mostu, připravené jsou i plavby po řece.

Kromě posloupnosti čísel bylo datum vybrané také s ohledem na polohu planet. Všechny tehdy známé planety byly nad obzorem a Slunce, Merkur a Saturn stály ve vzájemné konjunkci. Slunce se nacházelo v ascendentu znamení Lva, tedy heraldického symbolu Království českého. Most je také astronomicky propojený s Pražským hradem a katedrálou svatého Víta. V době letního Slunovratu při pohledu ze Staroměstské mostecké věže zapadá Slunce za svatovítskou katedrálou.

Na místě stavby kamenného mostu stál původně most Juditin. "Nový kamenný most měl i obchodní smysl, protože Prahou vedla obchodní stezka ze západu na východ," vysvětlil Wolf. "Praha byla v době příchodu Karla IV. jedním z malých měst, kde obchod chyběl. V době konce jeho života třetí největší v Evropě. Bez kamenného mostu by tomu jistě nebylo," dodal. Karlovým je most zván až od poloviny 18. století.

Historický most se průběžně opravuje. "V roce 2015 byl dělán průzkum pilířů Karlova mostu. Bylo zjištěno, že jsou ve velmi dobrém stavu. Ukázalo se, že vnější obklady ale nedrží," uvedl radní. V současné době se podle něj diskutuje o tom, jakým způsobem most dále opravovat. Dříve se volily různé druhy pískovce, což vyvolalo kritiku z části odborných kruhů. V nejbližší době čeká oprava mostní oblouky na Malé Straně.

Oslavy dnes v 6:31, tedy o hodinu později kvůli zavedení letního času, zahájila fanfára, kterou trubači zahráli z ochozu Malostranské mostecké věže. Potom mostu požehnal Marek Pučalík z mnišského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Křížovníci měli od středověku pražské mosty na starost, vybírali mýtné a opravovali je.

Veřejnost dnes může využít komentované prohlídky mostu s průvodcem. První vyšla už při úvodních projevech v 6:31, další bude ve 12:00. Připravené jsou zdarma také projížďky na lodích, na které ale bylo třeba se předem registrovat.