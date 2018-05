Přebytek státního rozpočtu, údaje za leden až duben od roku 2006 do roku 2018.

Praha - Přebytek státního rozpočtu v dubnu klesl na 0,8 miliardy Kč z březnových 16,3 miliardy Kč. Loni v dubnu vykázal rozpočet přebytek 6,3 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun.

Horší meziroční výsledek hospodaření státu ovlivnily vyšší výdaje na financování společných programů ČR a EU, které byly na konci letošního dubna meziročně vyšší o 9,2 miliardy korun. Výsledek také podle MF ovlivnily výdaje 4,3 miliardy korun na doplnění pojistných fondů EGAP. "Na rozdíl od letoška bylo navíc hospodaření v dubnu 2017 pozitivně ovlivněno převodem 5,8 miliardy korun ze zvláštních účtů privatizace do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa určených na krytí deficitu důchodového systému, letos se s žádnými převody na tento účel nepočítá," uvedl úřad.

Po očištění o peníze z EU vykázal rozpočet v dubnu schodek 21,9 miliardy Kč. Loni v dubnu to byl schodek 7,8 miliardy korun.

Analytik Raiffeisenbank František Táborský upozornil, že začátek roku je příznivý pro hospodaření státu, v následujících měsících se však mělo hospodaření postupně zhoršovat. "Počítáme, že vzrostou výdaje v souvislosti s vyššími investicemi i díky nutnosti dočerpat zhruba 40 miliard korun z fondů EU do konce tohoto roku. Negativně se na hospodaření také promítnou vyšší výdaje na dluhovou službu způsobené růstem úrokových sazeb na trhu. Dále také očekáváme, že bude pokračovat tlak na vyšší růst platů některých státních zaměstnanců a navyšování starobních důchodů," uvedl.

Podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala by kvůli růstu výdajů měl na konci letošního roku rozpočet skončit v deficitu 40 miliard korun. "Je to sice o deset miliard korun méně, než předpokládá oficiální plán, ale v době pokračujícího ekonomického růstu je to zarážející," uvedl.

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci dubna stouply meziročně o 35 miliard na 442,2 miliardy korun. Celkové výdaje stouply o 40,4 miliardy na 441,5 miliardy korun. Daňové příjmy rozpočtu včetně pojistného na sociální zabezpečení stouply o 26,1 miliardy na zhruba 377 miliard korun.

Příjmy rozpočtu u daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně stouply o 4,5 procenta na 89,3 miliardy korun. Úřad dodal, že na úrovni veřejných rozpočtů inkaso DPH ke konci dubna meziročně vzrostlo o osm procent.

Inkaso spotřebních daní meziročně stouplo o 0,7 miliardy na 47,7 miliardy korun.

Největší objem výdajů rozpočtu je určen na sociální dávky. Ke konci dubna na ně z rozpočtu šlo 184,8 miliardy korun, meziročně o 8,1 miliardy více. Celkově rozpočet letos počítá s výdaji na sociální dávky 557,9 miliardy korun.