Praha - Pražští zastupitelé neschválili po několikahodinových sporech o osud Libeňského mostu program dnešního jednání. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) jednání následně ukončila. Program podpořilo pouze 30 ze 65 zastupitelů. O termínu dalšího zasedání zastupitelů, rozhodne primátorka.

Zastupitelé se přeli o to, na který bod jednání bude zařazeno téma Libeňského mostu, který má být podle městské rady zbourán a na jeho místě postaven nový. Zástupci vládnoucí koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) původně chtěla téma mostu zařadit až na pozdní odpoledne. Na návrh opozičního zastupitele Ondřeje Martana (ODS) jej ale nakonec zastupitelstvo odhlasovalo jako první bod jednání.

Nelíbilo se to zastupiteli a starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému (KDU-ČSL/Trojkoalice). Po sporech, zda si jako poslanec může vzít slovo v průběhu hlasování, nakonec zastupitelé program neschválili. Čižinský svůj postoj hájil tím, že brzké zařazení materiálu znemožní obyvatelům přijít na jednání zastupitelstva.

"Pan Čižinský nehlasoval pro program a někteří členové Trojkoalice tak v rozporu s tím, co jsme byli domluveni, a tím pádem prostě program nebyl odhlasován a tím pádem zastupitelstvo nemá o čem jednat," řekla Krnáčová. V případě, že by další jednání svolala Krnáčová ještě dnes, pak by nejdříve mohlo být příští čtvrtek. Krnáčová ČTK řekla, že dnes to ale neudělá.