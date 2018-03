Praha - O vzniku společného podniku města a developera pro stavbu metra pražští zastupitelé nerozhodli. Přes čtyři hodiny se přeli, zda má Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) založit s developerem firmu pro výstavbu trasy D z Pankráce do Písnice. Materiál ale nakonec jen vzali na vědomí. Firmu chce DPP založit kvůli problémům s výkupem pozemků pro výstavbu metra. Ke společné firmě byli kritičtí hlavně Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) a Piráti. ODS vládnoucí koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice vytkla, že se chce zbavit odpovědnosti za rozhodnutí.

Metro D má spojit centrum města se sídlišti na jihu metropole. Jako první má být stavěn úsek z Pankráce do Písnice za asi 40 miliard korun. Podnik plánuje DPP založit se společností Penta, jejíž dceřiná společnost vyhrála tendr. Soukromá firma by měla ve společném podniku podíl 51 procent a DPP 49 procent. DPP by budoval tunely a stanice a společný podnik by pak vykupoval pozemky a podílel se na výstavbě na povrchu.

"Nevím, proč je nutný společný podnik pro celou trasu a neotevře se pro každou stanici zvlášť," řekl opoziční zastupitel Viktor Mahrik (Piráti). To by prý umožnilo vstup i menším firmám, které nejsou schopny Pentě konkurovat. S rozdělením nesouhlasil generální ředitel DPP Martin Gillar. Podle něj by tak hrozilo, že by město mohlo přijít o územní rozhodnutí a DPP navíc zažádal o stavební povolení na celou trasu. Podnik prý navíc městu umožní investici 6,5 miliardy rozložit v čase.

K urychlení stavby by podle zastupitele Václava Novotného (TOP 09) nemusel vzniknout společný podnik, ale stačilo by počkat, až Sněmovna schválí zákon o liniových stavbách. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) ale existuje riziko, že vlastníci pozemků napadnou u soudu samotný zákon, a zahájení stavby by se tím ještě víc oddálilo. Navíc prý není jisté, že metro v zákoně bude.

Opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS) kritizovala, že byl materiál předložen bez usnesení. "Mě není jasné, jak v radě města postupujete. Vzít na vědomí to můžeme, ale to nic neznamená, my chceme vědět, co budete dělat dál," řekla. K podobě návrhu se kriticky vyjádřil i zastupitel Pirátů Ivan Mikoláš. "Chybí seznam pozemků, není tam řešena záruka kyperské firmy Penta za český subjekt. Tyto materiály mají spoustu nedostatků, smlouvy jsou komplikované, těžce čitelné," řekl.

Poslanec a bývalý zastupitel Jakub Michálek (Piráti) řekl, že hlavní město dostane 25 procent ze zisku ze zhodnocení parcel u trasy. "Chtěl bych, aby zaznělo od paní primátorky nebo ředitele DPP, že to tak nebude a že zisk bude spravedlivěji rozdělen," uvedl.

Zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice) řekl, že společný podnik je příliš riskantní. Ani podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (SZ/Trojkoalice) společný podnik nebude pod dostatečnou kontrolou. "Pod veřejnou kontrolou je proces uzavírání kontraktu, ale jakmile se uzavře, tak mizí," řekla. To však šéf DPP Gillar odmítl.

Zastupitel Ondřej Martan řekl, že koalice se ve svých sporech snaží donutit zastupitele, aby rozhodli namísto radních. Kolínská následně řekla, že hlasování zastupitelstva má být jako lakmusový papírek, zda jít touto cestou.