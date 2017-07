Praha - Praha zakáže nákladním autům nad 12 metrů délky sjíždět z Pražského okruhu do města. Radní dnes zároveň schválili zákaz vjezdu kamionů na Jižní a Štěrboholskou spojku a Spořilovskou ulici, které v současnosti nahrazují nedokončenou jihovýchodní část okruhu. Vedení města se zvolenou nejtvrdší variantou zákazu postavilo proti stanovisku ministerstva dopravy a dalších státních institucí, které požadovaly zachování průjezdu pro nákladní dopravu mezi Spořilovem a Běchovicemi. Sdružení autodopravců Česmad považuje krok za nehorázný populismus, který povede k dopravnímu kolapsu. O možném dopravním kolapsu hovoří i ministerstvo dopravy a Středočeský kraj.

"Po dvacetiminutovém rozhovoru jsme došli k tomu, že rada jednomyslně podpořila variantu tři, tedy tu nejtvrdší," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Magistrátní odbor dostal dnešním rozhodnutím za úkol připravit prováděcí projekt opatření. V případě jeho schválení silničním správním úřadem nebudou moci kamiony na kterémkoliv místě Pražského okruhu sjet na území hlavního města. Řidičům kamionů se zároveň uzavře klíčový průjezd mezi D1 a Běchovicemi, kde současná provizorní trasa křižuje obytnou zástavbu. Na kamionovou dopravu si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Spořilova.

Ministerstvo dopravy považuje krok vedení magistrátu za nerozum, protože vytlačí nákladní dopravu na středočeské komunikace, které na to nejsou uzpůsobeny. To může vést k dopravnímu kolapsu. "Věříme, že v rámci řízení před silničním správním úřadem nakonec tato varianta neprojde i kvůli nesouhlasnému stanovisku policie," uvedl mluvčí ministerstva Zdeněk Neusar.

Proti zákazu se ostře staví dopravci. Podle mluvčího Česmadu Martina Felixe již dva roky upozorňují na to, že zákaz je v praxi neuskutečnitelný a jeho schválení považují za předvolební populismus. "Jižní spojka je jedinou komunikací dálničního typu ve městě a je pro silniční dopravu nenahraditelná. Pokud k zákazu dojde, bude to znamenat dopravní kolaps," řekl ČTK. Upozornil také na to, že na zásobování kamiony je závislá celá řada provozů a obchodů na východě metropole.

Středočeský kraj podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) rozhodnutí Prahy absolutně nerozumí. "Nevím, jestli si hlavní město uvědomuje, že naše silnice na to nejsou kapacitně připravené, že naše mosty, po kterých by se jezdilo, neunesou tu tíhu nákladní dopravy a mohlo by se stát neštěstí," upozornila Jermanová. Připomněla, že Říčany už spustily vlastní zákaz průjezdu vozidel nad 12 tun. "To znamená, že se to přesune na silnice ještě nižších tříd," dodala.

Krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO) v první reakci uvedl, že opatření by se Středočeského kraje nemělo významněji dotknout, později ale i on začal hovořit o kolapsu. Původně se totiž domníval, že se zákaz týká jen sjezdu z Pražského okruhu. "Ale je v tom zahrnuta i Jižní a Štěrboholská spojka, což už průšvih je," řekl ČTK. I on upozornil na to, že silnice v regionu jsou úzké a těžkou nákladní dopravu neunesou mosty.

Zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle radou schváleného dokumentu uvedli, že případné přijetí tvrdší varianty bude mít zásadní vliv na množství peněz, které Praha v budoucnu z fondu obdrží. Podle Dolínka ale SFDI Praze příliš peněz nedává už teď. "Moc nám toho nedávají, tak nám toho moc nemohou vzít," uvedl. Dodal, že i když ministerstvo dopravy je proti záměru, Praha vychází ze strategických dokumentů, které požadují snížení tranzitní dopravy v metropoli kvůli znečištění ovzduší. Podobně hovoří doporučení Evropské unie.

Dnešní rozhodnutí rady rovněž zavazuje příslušný magistrátní odbor, aby vypracoval analýzu dalších možných řešení dopravní situace na jihovýchodě Prahy. Dolínek zároveň chce zlepšit kontrolu dodržování předpisů ze strany řidičů kamionů. V budoucnu by mohli být automaticky pokutování s pomocí kamerového systému. Ten bude sloužit i pro kontrolu výjimek, které budou moci řidičům udělovat městské části.