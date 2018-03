Praha - Zchátralá pražská usedlost Šatovka v Praze 6 je o krok blíže tomu, aby mohla být zrekonstruována na komunitní centrum. Rada hlavního města odsouhlasila změnu územního plánu, kterou se mění funkční využití budovy z čistě obytného na budovu veřejného vybavení. Změnu ještě musí schválit pražské zastupitelstvo. Na začátku února usedlost v Šáreckém údolí na týden obsadila skupina squatterů, kteří chtěli upozornit na to, že je dům nevyužívaný.

Městská část čeká na změnu od roku 2011, protože chce z Šatovky vytvořit místo pro setkávání a přednášky zejména pro seniory. Kolem budovy by v zahradě měly vyrůst menší domky, které by sloužily trvalému bydlení seniorů. Nejprve však musí radnice připravit projekt a získat stavební povolení. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) již dříve uvedl, že od změny územního plánu do zahájení rekonstrukce to bude trvat tři až sedm let.

Podle opozičního zastupitele městské části Jakuba Stárka (ODS) mohlo současné vedení radnice udělat v otázce Šatovky více. Podle Stárka mohla radnice využít toho, že ve vedení hlavního města jsou tři stejné politické subjekty jako v čele radnice Prahy 6. V šesté městské části jsou spolu v koalici ANO, KDU-ČSL, Starostové a TOP 09. Na magistrátu je to ANO, ČSSD a Trojkoalice, v níž jsou KDU-ČSL, Starostové a Zelení.

Poslední obyvatelé se z budovy odstěhovali v roce 2011 a nájemci nebytových prostor v roce 2015. Šatovka byla městské části svěřena pro sociální účely. Posudek z roku 2015 ukázal, že jsou v budově vážně narušené statické konstrukce a půdní konstrukce jsou napadené dřevomorkou.

Skupina squatterů, která v únoru do budovy vnikla, tvrdila, že plánuje v usedlosti udělat prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí tvořit, vzdělávat se a žít bez nutnosti vlastnit, profitovat a generovat zisk. Podle policie se dopustili trestného činu a devíti squatterům Obvodní soud pro Prahu 6 uložil trest obecně prospěšných prací. Aktivistům hrozilo až dvouleté vězení. Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaní se proti němu odvolali.