Praha - Pátý ročník pražského Signal festivalu bude mít nově dvě trasy a nabídne 20 instalací. Pořadatelé letos zavedou návštěvníky mimo jiné do Riegrových sadů nebo sadů Svatopluka Čecha. Důvodem rozšíření festivalu je vysoká návštěvnost akce, která v minulém roce přilákal do ulic Prahy 578.000 lidí. Podobu letošního ročníku, který se uskuteční od 12. do 15. října, dnes představili pořadatelé. Program bude každý den od 19 hodin do půlnoci a většina děl bude k vidění zdarma.

"Rozhodli jsme se pro letošek zkusit model dvou tras. Kromě toho, že si slibujeme větší rozptýlení lidí do ulic, nám to umožnilo posunout se na nové, zajímavé lokace," uvedl ředitel festivalu Martin Pošta. Trasa v centru s 15 zastaveními je dlouhá 5,8 kilometru, pět instalací na Vinohradech je rozmístěno na 2,2 kilometru.

Novinkou letošního ročníku bude také Galerijní zóna. Tu tvoří čtyři instalace v prostorech, které nejsou často přístupné veřejnosti. Za cenu 100 korun se zájemci dostanou do Colloredo-Mansfeldského paláce, Domu uměleckého průmyslu DUP 39, paláce U Stýblů a do Zrcadlové kaple Klementina. V kapli bude umístěn studentský projekt Heardt, který propojuje vizuální svět s audiem. Srdce napojené na piáno, které roztepou návštěvníci svou hrou, již bylo vystaveno na americkém festivalu Burning Man.

Na festivalu bude vystavovat svá díla 22 umělců a uměleckých skupin z deseti zemí. Mezi nimi tvůrci například ze Španělska, Francie, Austrálie, Japonska a Kanady.

K oslavě pěti let trvání festivalu budou každý večer od 23:00 promítány na fasádu kostela sv. Ludmily na náměstí Míru všechny projekce, které zde mohli návštěvníci vidět v předchozích letech. Zájemce festivalem provede web, aplikace a mapa festivalu. Tištěnou mapu bude možné koupit za 30 korun, v aplikaci za 29 korun.

Po dohodě s městskými částmi festival neuzavře ulice pro dopravu, ale v ulicích, kde se bude konat, bude zavedena maximální rychlost 30 kilometrů za hodinu. Andrea Bezdíčková z marketingu festivalu předpokládá, že program zasáhne zejména nábřeží na Praze 1, kde bude hodně chodců.

Festival letos patří mezi příjemce nejvyšších grantů. V lednu mu pražští zastupitelé schválili podporu pro letošní rok 6,5 milionu korun a ve víceletých grantech 6,2 milionu ročně.