Praha - Pražský půlmaraton se s největší pravděpodobností poběží po tradiční trase přes Libeňský most. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek. Pořadatelé to preferují před náhradní trasou, kterou mají kvůli špatnému stavu Libeňského mostu pro jistotu připravenou.

Na Libeňský most už měsíc mohou jen chodci a cyklisté. Technická správa komunikací (TSK) nechala jeho nejpoškozenější části podepřít a v sobotu 3. března by se na něj měly vrátit tramvaje. Proto by měl být k dispozici i pro běžce, vedle půlmaratonu přes něj vede i trasa maratonu. "Čekáme na definitivní vyjádření vlastníka komunikace, kterým je hlavní město Praha. V tuto chvíli se však zdá, že nic nebrání tomu, aby se při Sportisimo 1/2Maratonu Praha po Libeňském mostě běželo," řekl Skřivánek.

Pořadatelům masových běžeckých závodů špatný stav Libeňského mostu zkomplikoval život. "Docela nám zamotal hlavu. Máme připravenou náhradní variantu, ale tradiční rychlá trasa přes Libeňský most je námi preferovaná," doplnil Skřivánek.

Loni na této trase Keňanka Joyciline Jepkosgeiová překonala časem 1:04:52 světový rekord v půlmaratonu, který pak na podzim ve Valencii ještě o sekundu vylepšila.

Letošní seriál běhů RunCzech začne 7. dubna půlmaratonem v Praze. Tradiční maraton se tentokrát v Praze poběží 6. května. Součástí seriálu budou znovu půlmaratony v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem i zářijový pražský závod na 5 a 10 kilometrů.

Seriál se pravděpodobně rozšíří o závod v Liberci, který nebude silniční, ale zavede běžce i do terénu přilehlých Jizerských hor. První ročník je plánovaný na 7. října, ale pořadatelé ještě dolaďují detaily.