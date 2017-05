Praha - Pražský maraton vyhrál Etiopan Gebretsadik Abraha v čase 2:08:46 poté, co v závěrečných stovkách metrů předstihl krajana Bazua Workua. Ženský traťový rekord překonala Keňanka Valary Aiyabeiová, která časem 2:21:57 vylepšila výkon krajanky Lydie Cheromeiové z roku 2011 o 37 sekund. Mistrem republiky se popáté stal Petr Pechek před Vítem Pavlištou.

Etiopský vytrvalec vyhrál maraton v Praze po pěti letech, v roce 2012 se radoval Deressa Chimsa. Etiopané letos obsadili všechna místa na stupních vítězů, třetí byl Mekuant Ayenew.

Z dvojice etiopských vytrvalců, která setřásla ostatní favority, jako první zaútočil Worku. Ve stoupání z Těšnovského tunelu si vypracoval mírný náskok, ale Abraha mu ještě před odbočkou do Pařížské ulice útok oplatil a zvítězil. "Jsem velmi šťastný. Maraton byl hodně náročný, ale na posledních deseti kilometrech jsem měl dost sil na zrychlení," řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

Keňanka Aiyabeiová se od etiopských favoritek odpoutala hned na začátku závodu. V polovině závodu útočila na čas pod 2:17 a postupně si vypracovala až dvouminutový náskok, ale pak zpomalila a soupeřky se jí přiblížily. Etiopanka Amane Berisová na ni nakonec ztratila 18 sekund. Třetí byla další etiopská běžkyně Tadeleh Bekeleová.

Útok na třetí letošní titul se nevydařil mistru republiky v půlmaratonu a v běhu na 10.000 metrů na dráze Pavlištovi. Maraton rozběhl podle plánu na 2:17, ale nasazené tempo neudržel a Pechek ho na 35. kilometru předstihl. Závodník Maratonstavu Úpice tak obhájil titul v čase 2:21:22.

"Jsem maximálně spokojený, mám radost, nečekal jsem to," uvedl Pechek. Když se Pavlištovi přibližoval, motivovalo ho to. "Myslel jsem, že poběžím kousek za ním, ale on běžel poměrně pomalu a ani se mě nezachytil. Měl jsem toho plné kecky, ale tohle mi dodalo energii do závěru," řekl staronový šampion. Pavlišta nakonec na Pechka ztratil více než dvě minuty. Bronzovou medaili získal boskovický Jan Kohut. Na startu chyběl Jiří Homoláč, který před dvěma týdny běžel maraton ve Vídni.

Ženský mistrovský závod pro sebe při absenci nejlepší české vytrvalkyně Evy Vrabcové rozhodla Pastorová. Od začátku měla před Churaňovou mírný náskok. Vítkovická běžkyně cílem proběhla v čase 2:46:34, Churaňová na ni ztratila minutu a 35 sekund. Bronzovou medaili mezi českými ženami získala Tereza Ďurdiaková (2:48:59).

Výsledky Pražského maratonu:

Muži: 1. Abraha 2:08:47, 2. Worku 2:08:48, 3. Ayenew (všichni Et.) 2:09:00, 4. Kipruto (Keňa) 2:09:51, 5. Búnasr (Mar.) 2:10:04, 6. Kawauči (Jap.) 2:10:13, ...15. Pechek (Maratonstav Úpice) 2:21:22, 18. Pavlišta (Slovan Liberec) 2:23:32, 21. Kohut (Elite sport Boskovice) 2:27:36.

Ženy: 1. Aiyabeiová (Keňa) 2:21:57, 2. Berisová 2:22:15, 3. Bekeleová 2:22:23, 4. Tibebuová 2:24:04, 5. Tadeseová (všechny Et.) 2:26:46, 6. Rochaová (Portug.) 2:27:08, ...14. Pastorová (SSK Vítkovice) 2:46:34, 15. Churaňová (Lokomotiva Trutnov) 2:48:09, 16. Ďurdiaková (Olymp Brno) 2:48:59.