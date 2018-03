Praha - Pražský magistrát letos vloží do rozvoje cyklodopravy necelých 100 milionů korun. Rozhodli o tom pražští radní, kteří schválili přidat Technické správě komunikací (TSK) téměř 50 milionů korun. Peníze půjdou na 26 projektů po celém území města, nákup cyklostojanů nebo na přípravu projektů či archeologický průzkum a dohled. Nejvyšší částka by měla jít na vybudování stezky z Běchovic do Horních Počernic.

"Podařilo se připravit víc projektů především v širším centru a na okraji Prahy. Řada investic bude sloužit i pro pěší a rodiče s dětmi," uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Na vybudování stezky z Běchovic do Horních Počernic by mělo jít podle schváleného materiálu asi 21,4 milionu korun. K této stavbě podle dokumentu již úředníci vydali stavební povolení. Dalších více než 13 milionů půjde na stezku z Klánovic do Kolodějí.

Tendr na zhotovitele již chystá TSK v případě cyklostezky z Cholupic do Dolních Břežan a rozšíření stezky Modřany-Zbraslav. Každá z nich by měla vyjít na zhruba 11 milionů. Na 10,13 milionu vyjde první etapa stavby cyklostezky u Košíkovského potoka. Také v tomto případě má TSK již stavební povolení.

TSK plánuje kromě samotných stezek vydat 2,7 milionu korun na výrobu a instalaci cyklostojanů. V přípravě pak jsou stezky Moulíkova-Kořenského a Stromovka-Varhulíkové, na které ještě v rozpočtu nebyla vyčleněna konkrétní částka.

Cyklisté mohou v Praze využívat cyklostezky, které jsou odděleny od automobilové dopravy, nebo cyklotrasy, které vedou po silnicích a jsou vyznačeny pouze značkami. V ulicích mohou jezdit rovněž vyznačenými cyklopruhy a na některých místech jsou tzv. cyklopiktogramy, které pouze upozorňují řidiče na místa, kde lidé na kolech často jezdí.