Praha - Pražský hrad bude letos o Vánocích otevřen až do konce tradiční půlnoční mše. Areál Hradu by se měl uzavřít kolem 02:00. V katedrále sv. Víta bude během vánočních svátků a na Nový rok omezen z liturgických důvodů vstup turistů. Pražský hrad to uvedl na svém webu.

Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením loni o Vánocích policie uzavřela Pražský hrad o půlnoci. Lidé, kteří přišli se zpožděním na půlnoční mši, se do katedrály svatého Víta nedostali. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček opatření hájil s tím, že je slušné přijít na půlnoční mši včas.

"Areál Pražského hradu zůstane dne 24. prosince otevřený až do konce půlnoční bohoslužby v katedrále sv. Víta (do cca 02:00 dne 25. prosince)," uvedl Pražský hrad. Ovčáček ČTK sdělil, že budou otevřeny všechny hradní vchody.

Bezpečnostní kontroly na přístupech do Pražského hradu začaly loni v létě, vyvolaly kritiku. U vstupů se postupně objevily bezpečnostní rámy, policisté návštěvníkům kontrolují zavazadla. Zástupci Pražského hradu opatření hájí zhoršenou bezpečnostní situací.

Podle webu Hradu bude omezen 25., 26. a 31. prosince a 1. ledna provoz v katedrále. Na Boží hod vánoční bude chrám z liturgických důvodů otevřen od 13:30 do 16:00, poslední návštěvníci budou vpuštěni v 15:40. Na druhý vánoční svátek se katedrála otevře v poledne, uzavírka je naplánována na stejný čas jako v pondělí. O Silvestru se turisté do chrámu dostanou od 12:00 do 15:00. Na Nový rok si pak budou moct návštěvníci katedrálu prohlédnout od 12:30 do 16:00.

Poslední den roku budou uzavřeny již v 16:00 z provozních důvodů také Velká jižní věž katedrály sv. Víta, expozice Svatovítského pokladu a výstava Světlo v obraze: český impresionismus.

Z technických důvodů bude uzavřen Starý královský palác od 2. ledna do 15. ledna.