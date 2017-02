Ilustrační foto - Pražský dopravní podnik (DPP) začne s ročním testováním nového elektrobusu (na snímku). Testovací provoz bez cestujících začne v červenci a s cestujícími vyjede v září. ČTK to dnes sdělil mluvčí DPP Jiří Štábl. Na projektu DPP spolupracuje s firmami SOR Libchavy a Cegelec. Podnik v minulosti elektrobusy již vesměs neúspěšně testoval.

Ilustrační foto - Pražský dopravní podnik (DPP) začne s ročním testováním nového elektrobusu (na snímku). Testovací provoz bez cestujících začne v červenci a s cestujícími vyjede v září. ČTK to dnes sdělil mluvčí DPP Jiří Štábl. Na projektu DPP spolupracuje s firmami SOR Libchavy a Cegelec. Podnik v minulosti elektrobusy již vesměs neúspěšně testoval. PR/DPP

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) koupí 14 elektrobusů pro linku 207 ze Staroměstské na Ohradu, jezdit by mohly od září 2018. Na dnešním setkání s novináři to řekl generální ředitel DPP Martin Gillar. Pořízení elektrobusu je dvakrát dražší než naftového autobusu, stojí 11 až 12 milionů Kč, další dva miliony výměna baterií, která prodlouží životnost, dodal. Naopak levnější než nafta jsou náklady na energii.

"Elektrobusy jsou budoucnost. Máme tu smog a strategii akcionáře, kterou je snižování emisí," řekl Gillar. Další elektrobusy budou jezdit na trase z Palmovky do Letňan. V Prosecké ulici by měla být trolej, kde se budou dobíjet při jízdě do kopce.

DPP počítá s životností elektrobusů osm až 12 let. Podmínky v Praze jsou podle Gillara pro elektrobusy problematické - teploty pod bodem mrazu snižují kapacitu baterií a elektrobusy se víc vybíjejí při jízdě do kopce.

Za elektrickou energii platí DPP jako ostatní odběratelé část ceny jako příspěvek na obnovitelné zdroje. Dopravní podnik bude chtít výjimku. "Třeba v Německu je od příspěvku městská hromadná doprava osvobozená. Chceme proto ve spolupráci s dalšími městskými dopravními podniky oslovit poslance," dodal Gillar. Jde asi o 120 milionů korun ročně.

DPP má už v provozu elektrobus SOR/Cegelec EBN 11, zkušební provoz potrvá do srpna. Vůz nasazovaný na linkách 163 a 213 se nabíjí během přestávek na zastávce Želivského ze speciální troleje, po Praze najezdil téměř 100.000 kilometrů.