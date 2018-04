Praha - Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka dnes odeslal do Vatikánu svou demisi. Podle kanonického práva ji musí podat do rukou papeže po 75. narozeninách, které slaví dnes. Papež může demisi přijmout, může se ale také rozhodnout arcibiskupovi mandát prodloužit. Duka má pro své setrvání ve funkci podporovatele včetně prezidenta Miloše Zemana, část českých katolíků by raději viděla nového pražského arcibiskupa.

"Rezignační dopis kardinála Dominika Duky dnes doručil kurýr arcibiskupského sekretariátu na apoštolskou nunciaturu," sdělil ČTK mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

Za jak dlouho bude papežovo rozhodnutí známé, není zřejmé. Bývá zvykem, že se zveřejňuje u příležitosti některého církevního svátku. V českém případě by tak mohlo být třeba na svátek slovanských věrozvěstů či na sv. Václava. Jestli chce odstoupit, či zůstat ve funkci, Duka neřekl. Kardinál je podle Zemana pokorně připraven na obě varianty. Zásadní rozhodnutí a strategické koncepční změny ale již v poslední době nečinil.

V rozhovorech uvádí, že mnohé věci, které měl na starosti, považuje za uzavřené, některé by ale rád dotáhl do konce. Mezi ty druhé patří postavení nových varhan pro katedrálu sv. Víta, ty by měly být hotové za rok. Za velmi důležité považuje dořešení vztahu státu a církve. Radost má z obnovy liturgického života v pražské katedrále, ale lituje, že se nepodařilo dotáhnout působení církevního školství.

Jak rozhodne papež František, není zřejmé. Odborníci upozorňují na to, že František reprezentuje liberálně levicový proud, který úplně nekoresponduje s Dukovým hodnotovým zakotvením. Duka občas sklízí kritiku zejména od mladších věřících za podle nich příliš velký příklon k některým politickým představitelům. Měl blízko k exprezidentovi Václavu Klausovi, dlouhodobě dobré vztahy má i s prezidentem Zemanem, nedávno mu jako jeden z mála představitelů české katolické církve blahopřál ke znovuzvolení.

Zeman naproti tomu v březnu napsal papeži Františkovi dopis s žádostí, aby mandát Dukovi prodloužil. Reagoval tak na protesty několika katolíků, kteří hlavu katolické církve žádali, aby se pražským arcibiskupem stal někdo jiný. Křesťanským aktivistům vadí údajný příklon Duky k nacionalismu a krajní pravici. Za kardinála se ale mimo jiné postavilo několik českých politiků a Konfederace politických vězňů ČR. Další petici s 3000 podpisy na Dukovu podporu předali její iniciátoři kardinálovi v neděli po mši, kterou Duka sloužil v katedrále sv. Víta u příležitosti repatriace ostatků kardinála Josefa Berana.

Biskupové ale často přesluhují i po 75. roce věku. Dukovu předchůdci kardinálu Miloslavu Vlkovi papež Benedikt XVI. mandát v roce 2007 prodloužil o dva roky a kardinál František Tomášek byl ve funkci do svých téměř 92 let.