Praha - Pražskému letišti přibylo od června do konce srpna meziročně 15 procent turistů. Celkem letiště za tyto tři měsíce odbavilo rekordních 4,9 milionu cestujících. Nejvíce lidí cestovalo do Moskvy, Paříže, Londýna a Amsterdamu. Významné meziroční nárůsty zaznamenaly rovněž dovolenkové destinace, jakými jsou Antalya nebo Burgas. V tiskové zprávě to oznámilo pražské letiště.

"Z pohledu počtu cestujících se stal rekordním měsícem červenec, kdy jsme odbavili přes 1,7 milionu cestujících," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Počet cestujících pražskému letišti v poslední době prudce stoupá, za letošní první pololetí zaznamenalo 21procentní nárůst počtu cestujících.

Růst počtu cestujících na Letišti Václava Havla je dán kombinací vyššího počtu provozovaných letů, zvyšování kapacit na stávajících spojích a rostoucí obsazenosti letadel. Ta ve sledovaném období překročila 85 procent.

Z jednotlivých destinací zaznamenala během léta nejrazantnější zvýšení počtu cestujících turecká Antalya, kam z Prahy meziročně cestovalo o polovinu více lidí. Pětinovým tempem rostl počet cestujících do Burgasu, nebo Tel Avivu. Moskva, která je dlouhodobě nejčastější destinaci, si proti loňskému létu polepšila o 15 procent, uvedlo letiště.

Během léta využívalo ruzyňské letiště 69 leteckých společností, které zajišťovaly přímá spojení do 162 destinací po celém světě.