Praha - Pražské tramvaje svezou v pracovní den v denním provozu 1,069.863 cestujících, ukázal průzkum organizace Ropid z loňského listopadu. To je proti průzkumu z roku 2014 nárůst o 1,78 procenta. ČTK to sdělil Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje pražskou MHD. Nejvytíženější linkou je 22, zastávkou Anděl a nejvíce cestujících projede úsekem Karlovo náměstí - I.P. Pavlova. Cestující ujede denně průměrně 2,87 kilometru. Průzkumy dělá Ropid v několikaletých odstupech.

"Nárůst počtu cestujících i přes jejich částečný přesun do nového úseku metra nám napovídá, že změny tramvajové sítě provedené v srpnu loňského roku dokázaly již dva měsíce po jejich provedení přilákat do tramvajové dopravy další uživatele," uvedl ředitel Ropid Petr Tomčík.

Nejvytíženější linku 22 využilo 118.075 cestujících denně. Proti minulému sčítání to je asi jedenáctiprocentní pokles, který byl způsoben loňským zavedením nové linky číslo 6. Více než 100.000 cestujících svezla také linka 9. Rovněž u ní jde o asi desetiprocentní pokles, kvůli zavedení linky 15. Třetí nejvytíženější je linka 10 s 65.520 cestujícími denně.

Nárůst naopak zaznamenal Ropid například na lince 16, a to o 3,6 procenta na 54.891 cestujících.

Největší počet lidí využívá zastávku Anděl, a to 83.480. V úseku mezi Karlovým náměstím a I. P. Pavlova projede 84.731 cestujících denně. Na druhém místě je úsek Václavské náměstí - Jindřišská s 78.578 a třetí I. P. Pavlova - Náměstí Míru, který využívá 65.400 lidí denně. U všech zaznamenal Ropid nárůst počtu cestujících.

V Praze 6 se do počtů promítlo předloňské zprovoznění metra A z Dejvické do Motola. Do podzemní dráhy přešlo 11.022 cestujících v oblasti Evropské ulice a 7798 lidí z okolí tratě na Petřiny. "Očekávali jsme, že by kvůli prodloužení metra A mohl průzkum ukázat mírný pokles, nicméně ten nenastal. Tramvaje ve zbytku sítě tento úbytek dorovnaly a ještě přepravily o dalších téměř 19.000 lidí denně navíc," uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

V hlavním městě jezdí tramvajové linky 1 až 26, které zajišťují přepravu od 5:00 do 24:00. Intervaly jsou osm minut ve špičkách, deset až 20 minut v ostatních obdobích. Vybrané páteřní tramvajové linky 9, 17, 22 jezdí v polovičních intervalech.

Nejvytíženější zastávky

Zastávka Počet cestujících Nárůst/pokles (v pct.) Anděl l83.480 + 6,6, bez lokality Na Knížecí Karlovo náměstí 73.790 + 5,1, včetně zastávek Novoměstská radnice a Moráň I. P. Pavlova 65.552 + 3,8, včetně zastávek v Bělehradské ulici Palmovka 54.688 + 4,7 Hradčanská 44.184 + 4,3

Nejvytíženější linky

Linka Počet cestujících Nárůst/pokles (v pct.) 22 118.075 - 11,3, vlivem posílení Ječné ulice linkou 6 9 101.226 - 9,4, vlivem posílení Seifertovy ulice linkou 15 10 65.520 - 1 26 58.548 - 15,1, vlivem posílení Seifertovy ulice linkou 15 16 54.891 + 3,6

Nejvytíženější úseky

Úsek Cestujících Nárůst/pokles (v pct.) Karlovo náměstí - I.P.Pavlova 84.731 + 14 Václavské náměstí - Jindřišská 78.578 + 11 I.P.Pavlova - Náměstí Míru 65.400 + 2 Národní divadlo - Národní třída 65.128 - 2 Hlavní nádraží - Husinecká 60.739 + 8

