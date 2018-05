Praha - Exhibiční závod na horských kolech Pražské schody vyhrál Španěl David Valero před Švýcarem Fabianem Gigerem a Polákem Bartlomiejem Wawakem. Nejlepší z českých jezdců Matouš Ulman obsadil páté místo. Úřadující olympijský šampion Švýcar Nino Schurter skončil při svém debutu po pádu třiadvacátý, obhájce prvenství Jaroslav Kulhavý nedojel. Závod žen vyhrála Švýcarka Jolanda Neffová, Jitka Škarnitzlová byla třetí.

Valero stihl 11 okruhů o necelých šest vteřin rychleji než vítěz klání v okolí Pražského hradu z roku 2014 Giger, Wawak zůstal zpět o dalších šest sekund. Právě tato trojice jezdila většinu závodu v čele. Ulman měl v cíli na vítěze více než půlminutové manko.

"Měl jsem špatný start a propadl se. Nijak jsem se ale nenechal rozhodit dojížděním ostatních závodníků. Věděl jsem, že je klíčová psychika. Jel jsem tady už počtrnácté a vím, že řada kluků je tady překvapená, jak je závod tvrdý. Je to prostě půlhodina totální bolesti," uvedl Ulman.

Suverén světa horských kol z posledních let Schurter se po nedělním vítězství na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě ještě před polovinou závodu držel na dohled vedoucí skupince, ale spadlý řetěz a posléze i pád ho připravily o lepší umístění. "Byl jsem tam ve vedoucí skupině, ale pak mi spadl řetěz. Od té doby jsem to bral trochu uvolněně. Hrál jsem si s publikem, skákal a dělal show pro lidi," uvedl Schurter.

"Je to těžký závod. Můj cíl nebyl vyhrát, po závodu Světového poháru v Novém Městě už jsem velké vítězství měl a potřebuju trochu odpočinku, abych se dal do kupy. Bral jsem to jako zábavu. Pokud mi to bude sedět do kalendáře, určitě se sem vrátím," ujistil Schurter. "Je to skvělý závod," dodal Švýcar, jenž pobavil diváky dojezdem na zadním kole.

Schurterův předchůdce na olympijském trůnu Kulhavý odstoupil ze závodu hned v úvodu kvůli zdravotním potížím. Obhájce loňského prvenství, jenž uspěl již v roce 2010, dokončil pouze první kolo.

Neuspěl ani vítěz Pražských schodů 2015 Kristián Hynek. "Dnes jsem měl super nohy, ale nevyšlo to po technické stránce. Hlavně pod Jánským vrškem jsem cítil úžasný tah, ale bohužel... Mrzí mě to, ne že ne. Netuším, kolik ročníků mě tady ve vrcholné formě ještě čeká. I technické problémy ale k závodění patří, vzdávat jsem to nechtěl, abych neměl špatný pocit," uvedl Hynek, jenž dojel těsně před Schurterem.

Mezi ženami zvládla sedm okruhů nejrychleji úřadující světová šampionka Neffová před mistryní světa z roku 2010 Majou Wloszczowskou, která v Praze triumfovala při premiéře před dvěma lety. Polka ztratila na Neffovou sedm vteřin, o další minutu později si přijela pro třetí příčku Škarnitzlová.

"Trať byla extrémně těžká. Hlavně proto, že jsem si myslela, že cílová čára je tam, kde byl start," smála se Neffová. "Sprintovala jsem tam a pak zjistila, že cíl je jinde. Tak jsem musela vyjet celou tu cestu až k Hradu. Jsem šťastná, že jsem to i přesto dokázala, protože náskok na Maju byl malý a musela jsem ještě zabrat," dodala Neffová.

Skvěle si užila nevšední atmosféru. "Je to tady fakt nádherné. Spousta lidí podél trati, Praha je navíc krásné město. Myslím, že pro takový závod nemůže být krásnější prostředí. A tohle je skvělá show. Doufám, že se sem zase vrátím. Ráno jsme si udělali takovou menší procházku Prahy a řeknu vám, že je vážně úžasná," uvedla Neffová.

Výsledky exhibičního závodu na horských kolech Pražské schody

Muži: 1. Valero (Šp.) 33:48, 2. Giger (Švýc.) -6, 3. Wawak (Pol.) -12, 4. Coloma (Šp.) -28, 5. Ulman (Česká spořitelna-Accolade) -37, 6. Rauchfuss (Kellys Bike Ranch) -40, ...9. Cink (Primaflor-Mondraker-Rotor) -1:29, 10. Vastl (N1 BMC) -1:31.

Ženy: 1. Neffová (Švýc.) 25:23, 2. Wloszczowská (Pol.) -7, 3. Škarnitzlová (Gapp System-Cabtech) -1:09, 4. Štěpánová (N1 BMC) -2:20, 5. Havlíková (Kooperativa Jablonec n/N) -2:30, 6. Janssonová (Švéd.) -2:39.