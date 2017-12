Praha - Pražské Letiště Václava Havla dnes po půlnoci překonalo hranici 15 milionů odbavených cestujících, což je nejvíce za 80 let jeho existence. Největší letiště v České republice tak pokořilo rok starý rekord z prosince loňského roku, kdy oznámilo 13 milionů odbavených cestujících. ČTK to sdělila tisková mluvčí letiště Marika Janoušková.

Důvodem narůstajícího počtu cestujících stojí podle vedení letiště atraktivita Prahy jako bezpečné turistické destinace a zároveň i schopnost a ochota Čechů více utrácet za létání. "Za letošní opětovně rekordní výsledek je třeba poděkovat všem cestujícím, kteří si jako výchozí i konečný bod na svých cestách stále častěji vybírají Letiště Václava Havla Praha," uvedl předseda představenstva letiště Václav Řehoř.

K dnešnímu dni na pražském letišti přistálo a opět vzlétlo na 139.000 letadel. Cestující si nechali letos zatím odbavit na osm milionů zavazadel, přičemž na odletech to bylo zhruba 4,5 milionu zavazadel, zatímco na příletech odhadem 3,4 milionů zavazadel. Zhruba 100 tisíc zavazadel bylo zapsáno jako tranzitní, uvedlo letiště.

V pololetí letištěm prošlo 6,8 milionu cestujících, což představuje asi pětinový meziroční nárůst. Tehdy letiště označilo za hlavní tahouny růstu počtu pasažérů spoje mezi Prahou a Afrikou a linky na Blízký a Dálný východ.

Z pohledu celkového počtu pasažérů jsou ale dlouhodobě nejvíce využívány lety do Paříže, Moskvy a Amsterdamu. Podle posledních zveřejněných dat z letošního října cestovalo z Prahy do Paříže 69.000 cestujících. Přes 63.000 pak letělo do a z Moskvy a téměř 62.000 cestovalo do Amsterdamu.