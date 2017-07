Praha - Vlčí paterčata narozená v pražské zoologické zahradě 19. května dostala jména. Jsou to Notti, Mungo, Loki, Sileas a Hati podle severské mytologie. Pokřtil je egyptolog a archeolog Miroslav Bárta.

Chovatelé zatím neznají pohlaví zvířat, protože dnes již dvouměsíční vlčata je obtížné odchytit. Proto bylo nutné zvolit jména, která budou vhodná pro samečka i samičku.

"Jsem profesí archeolog a egyptolog takže divocí psi, vlci, domestikovaná zvířata, to je přesně něco, co člověka doprovází od jeho počátku," uvedl při křtu Bárta.

Před několika lety vedení zoo zvažovalo, jestli v chovu vlků pokračovat. Nakonec byla smečka obnovena. Pražská zoo chová vlky od svého založení. Ještě před jejím otevřením v roce 1931 byla vlčice Lotta (vlk obecný) vůbec prvním zvířetem chovaným na území zoo.

Zároveň dnes bylo otevřeno nové dětské hřiště u pavilonu goril. Dětem pražská zoo nabízí vyžití na řadě míst. V Dětské zoo děti přichází do kontaktu s domácími zvířaty, která mohou i vlastnoručně nakrmit. V roce 2014 byl pro děti a rodiče v bývalém pavilonu slonů otevřen herní a odpočinkový areál Rezervace Bororo s dvanáctimetrovou prolézačkou. Tato atrakce byla oceněna v soutěži Dřevěná stavba roku 2014 v kategorii dřevěných hřišť.

V následujících dnech by se mělo návštěvníkům ve výběhu představit v červnu narozené mládě pásovce. V srpnu by v bazénu mezi dospělými jedinci mohl dovádět také lachtan narozený 26. května. Gepardí paterčata z 15. května by mohla být k vidění od poloviny srpna.