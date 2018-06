Pražská paroplavební společnost pokřtila 7. června novou luxusní motorovou loď Grand Bohemia. Zároveň představila parník Vyšehrad (na snímku), který letos slaví 80. let od uvedení do provozu a má za sebou první fázi celkové renovace.

Praha - Pražská paroplavební společnost (PPS) pokřtila novou luxusní motorovou loď Grand Bohemia. Zároveň představila parník Vyšehrad, který letos slaví 80. let od uvedení do provozu a má za sebou první fázi celkové renovace. Nová loď Grand Bohemia byla vyrobena v Německu a má kapacitu 550 míst. Společnost s ní bude provozovat pravidelné okružní plavby a také ji bude pronajímat pro soukromé akce.

Stavba lodi Grand Bohemia podle mluvčího PPS Dušana Sahuly zabrala rok a půl, projekt se nicméně začal připravovat mnohem dříve. "Od idey, že se loď postaví do dnešního dne to trvalo pět let," uvedl.

"Tato loď je s délkou 73 metrů nejdelší lodí, kterou naše loděnice kdy postavila," uvedl Mario Bolle z německé loděnice Schiffswerft Bolle, která plavidlo postavila. Největší výzvou podle něj bylo zakrytí zadní části lodi, u kterého pro lepší komfort cestujících a klimatizaci zvolili skleněnou konstrukci o váze dvanácti tun. Běžně přitom používají polykarbonát, který by vážil pouze půl tuny. Kvůli tomu musela loděnice vyvinout nový systém, který loď vyvažuje.

"Loď překročila státní hranici 1. května tohoto roku, tedy v den, kdy Vyšehrad slavil osmdesáté narozeniny," uvedl předseda představenstva PPS Jan Hamza. Hezky to podle něj přibližuje spojení tradičního a moderního, typické pro celou společnost. Parník Vyšehrad dnes PPS představila po první fázi rekonstrukce, která bude pokračovat i v příštím roce.

"V první etapě byly odstraněny necitlivé nástavby, které na parníku vznikly v šedesátých až osmdesátých letech," řekl ČTK mluvčí společnosti Sahula. Dodal, že nyní zadní polovina parníku přesně kopíruje původní podobu z roku 1938, a to včetně použitých materiálů. V příštím roce chce PPS zrekonstruovat i přední část.

Parník Vyšehrad je nejstarším a největším parníkem na Vltavě. Pokřtěn byl 1. května 1938 pod jménem Antonín Švehla podle prvorepublikového několikanásobného ministerského předsedy. Poté loď vystřídala názvy Karlstein, po válce T. G. Masaryk a od roku 1952 Děvín. V 60. a 80. letech byl parník modernizován, poslední rekonstrukcí pak prošel na přelomu let 2006 a 2007.

Loď je dlouhá 62 metrů a široká 10,5 metru. Pohání ji původní parní stroj, již se ovšem netopí uhlím, ale lehkým topným olejem. Původně se na parník vešlo 885 cestujících, nyní 400, z toho je 199 krytých míst k sezení.

Vyšehrad je jedním ze dvou posledních historických kolesových parníků, které provozuje Pražská paroplavební společnost. Druhým je parník Vltava, který prošel celkovou rekonstrukcí už před několika lety. Obě lodi byly na vodu poprvé spuštěny před více než 80 lety, cestující nyní vozí na trasách od Slapské přehrady po Mělník. V roce 2013 je ministerstvo kultury prohlásilo kulturní památkou.

Pražskou paroplavební společnost založil v roce 1865 pozdější primátor František Dittrich a je tak jednou z nejstarších stále fungujících firem v ČR. Provozuje pravidelné linky do zoologické zahrady v Troji, ke Slapské přehradě a do Mělníka a pořádá okružní jízdy centrem hlavního města.