Praha - Pražská ODS na jednání zastupitelů navrhla projednat personální změny v radě města. Zastupitelé ale zatím neschválili program jednání, proto není jasné, zda se bude o změnách jednat. Mezi radními, kteří by měli být odvoláni, zmínili zástupci ODS náměstkyni primátorky Petru Kolínskou (SZ/Trojkoalice) a radní Janu Plamínkovou (STAN/Trojkoalice). O odvolávání radních se v kuloárech mluvilo i v uplynulých dnech, kdy jej podle informací ČTK prosazovali zástupci ANO. V Praze vládne ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN).

"Přečetl jsem si v médiích spekulace, že někdo bude odvolávat, někdo bude odvoláván. Myslím, že je dobré si to říct na začátku. Navrhuji jako bod číslo jedna personální změny v radě města. Vyjasněme si to, jak to je," řekl opoziční zastupitel Filip Humplík (ODS).

Humplíka podpořili zastupitelé Alexandra Udženija (ODS) a Alexander Bellu (ODS). "Výhrady ke koalici máme dlouhodobě, ten problém řešíme dnes takřka pozdě a řekl bych, že ty osobnosti nejmarkatnější, které se tu proslavily, připomínám Kolínskou, Plamínkovou," řekl Bellu.

Jednání zastupitelů začalo v 09:00, kdy primátorka Adriana Krnáčová (ANO) vyhlásila nejdříve čtyřicetiminutovou přestávku, která byla poté prodloužena o dalších 20 minut. Následně zastupitelé jednali o programu. "My jsme tu byli svědky toho, jak jste byli hodinu zavřeni a jednali, asi bychom měli jako veřejnost vědět, o čem jste jednali, k čemu jste došli a řekli, jak si představujete vedení města do konce volebního období. To, co předvádíte, je amatérismus a neschopnost hlavní město vést," řekla v rozpravě Udženija. Než zastupitelé přistoupili k hlasování, primátorka vyhlásila další půlhodinovou pauzu.

O možném odvolávání členů rady se spekuluje několik dní. Podle informací ČTK jej chtělo vyvolat ANO a mělo se týkat zástupců Trojkoalice, a to právě Kolínské a Plamínkové. Žádný návrh na odvolání do 11:00 ANO nepředložilo.

Pokud nebude hlasování o odvolání zařazeno na program jednání, neznamená to, že k odvoláním nemůže dojít. Kterýkoliv ze zastupitelů totiž může v průběhu jednání vyvolat tzv. procedurální hlasování o dozařazení materiálu na program a personální změnu navrhnout. Zastupitelé by pak nejdříve hlasovali o zařazení bodu, pak o případném odvolání.

Koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice má v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 hlasů.