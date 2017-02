Praha - Za doprovodu hudby v podání 250 členů symfonického orchestru, sboru a sólistů dnes v pražské O2 areně promítli druhou část filmové trilogie Pán prstenů: Dvě věže. Hudbou, kterou složil Howard Shore, snímek doprovodila Plzeňská filharmonie ve spolupráci s Kühnovým dětským sborem a Vysokoškolským uměleckým sborem Univerzity Karlovy. Na třetí díl trilogie režiséra Petera Jacksona Pán prstenů: Návrat krále se mohou diváci v O2 areně těšit letos 2. prosince.

Podle přítomných novinářů se dnes před filmovým plátnem s plochou více než 150 metrů čtverečních sešlo přibližně 8000 diváků. Ti podobně jako na koncertech klasické hudby přivítali potleskem přicházející hudebníky, nevšední kombinaci promítaného filmu a živého doprovodu už před pauzou odměnili aplausem.

Plzeňská filharmonie má s podobnými filmovými projekty mnoho zkušeností. "Velké filmové koncerty hrajeme již osmou sezónu. V zahraničí jsme byli velmi úspěšní s projekty Piráti z Karibiku, Titanic nebo Harry Potter," uvedla ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Náročnost koncertu podtrhnul fakt, že sboristé zpívali ve vymyšlených Tolkienových jazycích Mordoru. Hudebníci museli zvládnout i hudebníci Plzeňské filharmonie. Skladatel Shore nešetřil především s bicími nástroji a bubeníci museli zvládnout hru na japonské taiko bubny, kovové zvony nebo řetězy. Náročná byla i délka samotného představení. Klasický koncert trvá obvykle dvě hodiny, Pán prstenů přibližně o více než hodinu déle.

Se stejným programem vyrazí Plzeňská filharmonie i na turné v Německu a Rakousku, kdy během dubna navštíví například Norimberk, Mnichov, Stuttgart, Berlín nebo Vídeň.

První díl Pána prstenů: Společenstvo prstenu doprovázený orchestrem měl v O2 areně premiéru loni 18. června. Na třetí díl trilogie pak mohou diváci do O2 areně vyrazit letos 2. prosince. Orchestr povede dirigent Ludwig Wicki, který se nedávno představil v Praze v čele Pražské komorní filharmonie při koncertu Amadeus Live. Pořadatelé slibují také osobní účast autora hudby Pána Prstenů. Shore za hudbu k Pánovi prstenů obdržel dva Oscary za Společenstvo prstenu a Návrat krále, třetím Oscarem pak byla oceněna závěrečná píseň Into the West, kterou nazpívala Annie Lennoxová.