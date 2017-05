Praha - Pražské kino Lucerna po dohodě se slovenským producentem nasadí do svého programu 22. až 30. června film Únos režisérky Mariany Čengelové Solčanské. Divácky úspěšný snímek, jehož autoři se inspirovali zavlečením syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče do Rakouska, do tuzemských kin nechystá žádná česká distribuční společnost. ČTK o tom informoval Bedřich Němec, ředitel kina Lucerna.

"Na Slovensku se film promítá již dvanáct týdnů a jeho návštěvnost se aktuálně blíží k hranici 300.000 diváků, což je u našich východních sousedů číslo naprosto ohromující. Pro představu - koprodukční snímek Masaryk ve slovenských kinech za celou dobu promítání navštívilo k dnešnímu dni necelých 53.000 diváků," uvedl Němec.

Únos Kováčova syna v roce 1995 do ciziny, z něhož byla v době vlády autoritářského premiéra Vladimíra Mečiara podezřelá slovenská tajná služba SIS, se řadí ke stinným stránkám novodobé historie Slovenska. Slovenské justici se nyní otevřela cesta k odsouzení pachatelů únosu. Parlament v dubnu zrušil amnestie Mečiara, které brání jejich potrestání. Rozhodnutí ještě posoudí ústavní soud.

Film přišel jeho producenty na 1,3 milionu eur (35,1 milionu Kč). Postavu Předsedy (tvůrci nenazývají postavy skutečnými jmény) ztvárnil Maroš Kramár, Prezidenta hraje Ján Greššo. Ve filmu se objevuje i český herec Tomáš Hanák jako otec jedné z hlavních postav.

Premiér Robert Fico (Směr-SD) již dříve amnestie označil sice za nemorální, ale zároveň za právně nezrušitelné. Po diskusi, kterou snímek Únos na Slovensku vyvolal, navrhl, aby stát předem umožnil ústavnímu soudu zvážit, zda je možné amnestie ústavním zákonem zrušit. Pro zrušení amnestií se v únorovém průzkumu veřejného mínění vyslovilo 63 procent Slováků.