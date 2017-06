Praha - Krajský výkonný výbor pražské ČSSD neschválil návrat někdejšího premiéra Jiřího Paroubka do strany. Ruku pro znovupřijetí do ČSSD nezvedl žádný z členů výboru. ČTK to sdělil mluvčí pražské ČSSD Lukáš Henzl. Podle stanov strany musela jako jeho původní organizace případný návrat posvětit právě pražská ČSSD.

Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která však ve volbách neuspěla. Z čela LEV 21 Paroubek odešel v roce 2014. V politice se tehdy rozhodl skončit, aby se mohl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem. Teď se chtěl bývalý předseda ČSSD Paroubek stát členem ČSSD v Cerhenicích na Kolínsku, kde si podal přihlášku do strany.

"Souhlas s přijetím Jiřího Paroubka nebyl podpořen žádným členem výkonného výboru. Hlasy jsou rozděleny mezi nesouhlas s usnesením a zdržením se. Efekt je v obou případech stejný," řekl Henzl. Proti přijetí zvedlo ruku 12 členů výboru, pět se zdrželo a pro nebyl nikdo.

Paroubka ke vstupu vyzvali přímo členové cerhenické organizace. Hlasovat o jeho přijetí měli 26. června.

Paroubek, kterému bude v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005. Byl premiérem a předsedou strany.