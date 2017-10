Praha - Pražská burza dnes pošesté v řadě posílila. Index PX stoupl o 0,12 procenta na 1052,51 bodu, a dostal se tak na nejsilnější úroveň za téměř dva a půl roku. Nahoru burze pomohly hlavně posilující akcie energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Koruna znovu posilovala, v průběhu dne se dostala na 25,84 Kč/EUR. Zpevnila také k dolaru. Podle analytiků může v říjnu mířit až k 25,50 Kč/EUR.

Index PX byl naposledy výše koncem dubna 2015. Tehdy činil 1056,79 bodu. Nejníže se za posledního dva a půl roku dostal koncem června 2016, kdy se propadl až na 790,09 bodu.

Největší podíl, téměř dvě třetiny, měly na dnešním objemu obchodů na burze cenné papíry ČEZ, které zároveň posílily o 1,15 procenta na 450 korun. Zpevnila také Komerční banka, emise s druhým největším objemem obchodů. Akcie banky posílily o 0,69 procenta na 966,60 koruny. Nejvýrazněji si polepšily cenné papíry textilní společnosti Pegas Nonwovens, které zdražily o 2,01 procenta na 887,50 koruny.

Největší pokles zaznamenaly akcie sázkové společnosti Fortuna, které zlevnily o 1,88 procenta na 143,65 koruny. Oslabily také například cenné papíry bankovní skupiny Erste, které odepsaly 1,41 procenta na 953,10 koruny.

Koruna dnes znovu posilovala a dostala se na 25,84 Kč/EUR

Silnější koruna je reakcí na zasedání bankovní rady ČNB z minulého týdne a pozitivní údaje z české ekonomiky. "ČNB sice na zářijovém zasedání úrokové sazby nezvýšila, ale dala jasně najevo, že zvýšení sazeb v listopadu je v podstatě hotovou věcí. Od ČNB lze navíc s ohledem na silný růst české ekonomiky, akcelerující mzdy a více než dvouprocentní inflaci očekávat další zvyšování sazeb i v roce 2018," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Podle něj nelze vyloučit další zpevňování koruny minimálně do listopadového zasedání bankovní rady ČNB. "Impulsem k jejímu posílení mohou být lepší domácí ekonomická data, která budou zveřejněna v závěru tohoto a na začátku příštího týdne," dodal.

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora upozornil, že strach o politickou situaci ve Španělsku se nijak nedotknul střední Evropy, kde panuje optimismus. Pro investory je zajímavý celý region. "Do hry se vrací i sázky na konvergenci. Ta na pár let skončila a zdálo se, že je nemožné, aby se střední Evropa více blížila Německu. Poslední data ale ukazují, že už se zase přibližujeme, což dává prostor k dalšímu dlouhodobému posílení. Koruna bude proto posilovat dál směrem ke 25,50 CZK/EUR," uvedl.

Pokud by se však španělská krize šířila i mimo Španělsko, koruna podle Pikory dočasně skokově oslabí. Následně se ale zase vrátí k silnějším úrovním.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,92 25,84 Kč/USD 22,06 21,97

Zdroj: Patria Online