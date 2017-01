Praha - Pražská burza dnes mírně posílila. Index PX stoupl o 0,16 procenta na 930,42 bodu. Růst brzdily ztráty emisí s největšími objemy obchodů - energetické firmy ČEZ a Moneta Money Bank. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Posilovala či stagnovala většina z hlavních emisí pražské burzy. Růst přesáhl úroveň jednoho procenta pouze u akcií textilní společnosti Pegas Nonwovens, které si připsaly 1,28 procenta na 782,10 koruny. Z nejobchodovanějších cenných papírů zdražily například akcie bankovní skupiny Erste, a to o 0,77 procenta na 781 korun.

Dvě emise, s nimiž se obchodovalo v největším objemu, skončily v červených číslech. Akcie ČEZ zlevnily o 0,30 procenta na 428 korun a akcie Monety o 0,19 procenta na 80,70 koruny.

Česká měna dnes oslabila vůči dolaru a stagnovala k euru. Koruna oproti předchozímu závěru oslabila k dolaru o sedm haléřů na 25,43 Kč/USD. K euru zpevnila, ale pouze o jeden haléř na 27,02 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Kurz k euru drží nyní na úrovni 27 korun podle analytiků výrazně navýšené měnové intervence České národní banky. "Podle našich odhadů za první dva lednové týdny nakoupila centrální banka společnou evropskou měnu v objemu zhruba deset miliard eur. Tedy zhruba polovinu toho, co postupně nakupovala od července 2015 do konce loňského roku," sdělil analytik Komerční banky Jan Vejmělek.

ČNB se rozhodla zahájit devizové intervence v roce 2013, cílem bylo oslabit korunu a uvolnit tak ještě více měnové podmínky. Důvodem byla mimo jiné snaha předejít deflaci, tedy snížení cenové hladiny, která může při delším trvání vést k poklesu tržeb firem a mezd zaměstnanců a růstu nezaměstnanosti.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,03 27,02 Kč/USD 25,36 25,43

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu oslabily o 0,8 procenta

Akcie na pražské burze ve druhém letošním týdnu oslabily, od minulého pátku index PX klesl o 0,8 procenta na 930,4 bodu. Největší nárůst zaznamenaly akcie výrobce nápojů Kofola, nejhůře se vedlo cenným papírům mediální firmy CME, vyplývá z výsledků burzy. V minulém týdnu české akcie posílily téměř o dvě procenta, za celý rok 2016 ztratily skoro čtyři procenta.

"Investoři se ve druhém letošním týdnu zaměřili na začátek výsledkové sezony v USA a na vystoupení Donalda Trumpa. Celkově byla jeho tisková konference trhem hodnocena lehce negativně, ale zbytek týdne mírný propad postupně smazal. Domácí index PX bez větších impulzů odepsal téměř procento," popsal vývoj na akciových trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Nejvíce klesající akcií týdne byla CME, která ztratila 3,9 procenta na 64 Kč. U společnosti se neobjevila kurzotvorná informace. Vaníček přisuzuje pokles korekci předešlého vývoje a oslabujícímu dolaru vůči koruně. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla Kofola, která přidala 4,1 procenta na 380 Kč. Také tato firma byla bez kurzotvorných informací. Kvůli nízké likviditě je výrazněji znát téměř kterákoliv objednávka.

Příští týden bude z pohledu amerických trhů zkrácen o pondělí, kdy je v USA svátek. Investoři se zaměří na čtvrteční zasedání Evropské centrální banky (ECB), páteční inaugurační projev Donalda Trumpa a na výsledkovou sezonu. ECB by neměla přinést výraznější impulzy pro trh vzhledem k představeným prosincovým změnám. Investoři budou vyhodnocovat, zda bude Trump konkrétnější. Hlavně se trh zaměří na poukázání na předvolební sliby, dodal Vaníček.