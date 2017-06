Praha - Obyvatelé Prahy nebo developeři mohou sledovat změny územního plánu v nové aplikaci, která nabídne informace o všech aktuálních i minulých změnách. Má zlepšit informovanost i projednávání změn. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice). Aplikaci lidé najdou na www.zmenaplanu.cz. Kromě hledání v seznamu si lidé mohou nastavit automatické hlídání té které změny. Aplikaci vytvořila městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR).

"V Praze se ročně projednávají stovky změn a zorientovat se v nich je složité. Proto jsme chtěli všechna data, která máme k dispozici, uspořádat do nějakého přehledného systému, kde by i laik si mohl vyhledat informace o území, které ho zajímá," řekla Kolínská.

Aplikace umožňuje procházet jednotlivé změny a najít si k nim nejaktuálnější informace. Hledat mohou lidé podle čísla změny, stavu projednání nebo podle konkrétního místa. Rovněž si mohou nastavit hledání tak, že si v Praze vyberou konkrétní městskou část či oblast a systém jim automaticky ukáže všechny změny dotýkající se vybraného území. Možné je označit i celé město. Všechny změny jsou v textové i mapové podobě.

Lidé také mají možnost se do systému přihlásit a vytvořit si svůj uživatelský účet. To udělají přes ikonu označenou jako hlídací pes. "Vyberou si území, v němž je zajímají změny územního plánu, a tento pes bude za ně hlídat celý proces. Jakmile se udá nějaká změna, odešle jim e-mail," řekl Jiří Čtyřoký z IPR.

Systém nyní funguje ve zkušebním režimu. Finální verze by mohla být dokončena do 14 dnů. Náklady IPR neuvedl. "Nezadávali jsme to externě, ale byla vyvíjena na IPR," řekl Čtyřoký.

Od zavedení systému si město slibuje to, že se uleví úředníkům a zároveň zrychlí proces projednávání plánu stavebníků. "Veřejnost a městské části se o nich dozví včas a nebudou se vzájemně se stavebníky překvapovat v pokročilých fázích řízení. Věřím, že to bude pomůcka nejen pro občany, ale i pro investory, majitele pozemků a městské části, kdy budou mít aktualizovaná a úplná data," řekla Kolínská.

IPR je městská příspěvková organizace, která má na starosti územní plánování. Vznikl transformací z Útvaru rozvoje města za bývalého primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09). Roční rozpočet IPR je asi 300 milionů korun.