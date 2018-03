Curych - Mezinárodní pravidlová komise IFAB dnes po dvouletém testování jednomyslně schválila zavedení videorozhodčího ve fotbale. Světové federaci FIFA tak nic nebrání v tom, aby ho využila už na letním mistrovství světa v Rusku.

IFAB verdikt označila za historický krok k většímu fair play ve fotbale a podobně reagoval i Gianni Infantino, předseda FIFA, která bude o využití videorozhodčího na šampionátu rozhodovat 16. března v Bogotě. "Sám jsem byl před několika lety proti, ale dal jsem tomu šanci. A teď musím zdůraznit, že video bude mít na fotbal obrovský vliv. Pozitivní vliv," prohlásil Infantino.Videorozhodčí, který už v různých formách funguje ve 40 světových ligách včetně české nejvyšší soutěže, může být využit pouze v předem daných situacích - při dosažení branky a všem, co tomu předchází včetně ofsajdů, při rozhodnutí o penaltách, červených kartách a při chybné identifikaci hráčů.Například v Německu nebo v Itálii se zavedení videa do ostrého provozu neobešlo bez problémů. Ale podle studie univerzity v Lovani, která měla celý projekt na starost, narostla přesnost verdiktů na 98,9 procenta. Navíc vyvrátila i hlavní obavu kritiků, že video bude zápasy zdržovat."Tohle jsou fakta. Analyzovali jsme téměř tisíc zápasů a průměrné zdržení bylo devadesát sekund na zápas. Je to příliš dlouhá doba?" uvedl Infantino. "V každém zápase jen autová vhazování zaberou v průměru sedm minut. Když můžeme ztratit sedm minut kvůli autům, tak rozhodně můžeme ztratit další minutu a půl kvůli tomu, aby byly verdikty rozhodčích správné," přidal."Navíc se ukázalo, že díky videu přesnost rozhodnutí stoupla z 93 na 99 procent, což je prakticky dokonalé," dodal. "Samozřejmě se musíme snažit zrychlit práci videorozhodčího a ne jen směrem k hlavnímu sudímu, ale také k fanouškům," připomněl Infantino, že diváci na stadionech často nevědí, co rozhodčí mezi sebou konzultovali a proč poté následně verdikt změnili.Zatím pouze v testovacím provozu je video v Anglii a kluby tamní Premier League neuvažují o jeho uvedení do plnohodnotného provozu. Zdrženlivě se k technologii staví i UEFA, která o využití videorozhodčího v příští sezoně Ligy mistrů rovněž nepřemýšlí.