Praha - Sdružení praktických lékařů vyzvalo své členy, aby 18. října, tedy příští středu, na jeden den zavřeli ordinace. Uvádí, že tak protestuje proti byrokracii a podfinacování praxí. Na dnešní demonstraci lékařů ve Žlebech na Kutnohorsku to řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

"Pokud by naše požadavky nebyly akceptovány, jsme připraveni zavírat opakovaně," oznámil Šonka novinářům.

Předpokládá, že akci podpoří většina kolegů. "K protestu se připojili praktičtí lékaři pro děti a dorost a ambulantní specialisté, kteří také uzavřou své ordinace," uvedl. Stomatologové podle něj protest podporují, ale budou ordinovat.

Důvodem je podle Šonky dlouhodobé podhodnocení ambulantní péče a její tristní stav, kterému podle něj ministerstvo zdravotnictví nevěnuje pozornost. Lékařům vadí povinnost předepisovat recepty jen elektronicky a chystaná elektronická evidence tržeb. Protestují také proti tomu, že úhrady jejich práce ze strany zdravotních pojišťoven mají příští rok stagnovat. Vadí jim, že ministerstvo přidává hlavně nemocnicím.

Protestovat po České republice má dnes asi 10.000 lékařů. Ordinace zůstávají otevřené, lékaři mají na rukávech černé pásky.

Nespokojení praktici ve Žlebech pohřbívají zavřenou ordinaci

Zhruba padesátka lidí dnes ve Žlebech na Kutnohorsku symbolicky pohřbívá místní zavřenou ordinaci. Ani deštivé počasí neodradilo účastníky od účasti ve smutečním průvodu s rakví a hudebníky. Akce je součástí celostátního protestu praktických lékařů, zubařů a ambulantních specialistů proti rostoucí byrokracii a nedostatečném financování lékařských praxí.

Úhradová vyhláška, jejíž definitivní podobu musí ministerstvo zdravotnictví předložit do konce října, stanoví částky, která pojišťovny musí lékařům za jednotlivé úkony zaplatit. V návrhu, který resort poslal do připomínkového řízení, mají specialisté plánovaný nárůst o 2,1 miliardy korun, praktici budou mít úhrady na úrovni letošních. Do nemocnic by mělo jít o devět miliard víc, musí z nich pokrýt i vládou schválený plošný růst platů. Celkové příjmy veřejného zdravotního pojištění by měly být v roce 2018 zhruba 289 miliard korun. Oproti letošnímu roku to bude nárůst asi o 15 miliard.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) růst zejména u nemocnic už dříve zdůvodňoval tím, že poskytují péči 365 dní v roce a 24 hodin denně. U praktických lékařů by si nárůst dokázal představit u těch, kteří si prodlouží ordinační dobu.