Zlín - Praktičtí lékaři varují před podle jejich názoru nedotaženým eReceptem. Na zlínské konferenci Společnosti všeobecného lékařství, které se zúčastnily stovky praktiků, sepsali dopis pro budoucího ministra či ministryni zdravotnictví. V něm žádají mimo jiné o zjednodušení aktivace eReceptu a nabízejí příštímu šéfovi resortu spolupráci. Nyní je komunikace s ministerstvem ohledně elektronizace receptů vinou arogance resortu přerušena, stěžují si.

Praktičtí lékaři varují, že příští rok kvůli povinnosti předepisovat léky elektronicky skončí mnohé ordinace hlavně v menších obcích.

Lékaři nesouhlasí, že by se na eRecept nepřipravovali, poukazují na to, že zástupci České lékařské společnosti pracovali v různých odborných komisích na ministerstvu zdravotnictví. "Zodpovědné státní instituce mnoho let zcela promrhaly a nyní se snaží nedostatečně připravený projekt prosadit nesmyslně silou. Tragikomický je například fakt, že funkcionalita se z pohledu uživatele od zavedení eReceptu v roce 2011 téměř vůbec nezměnila a největší problém - inicializace eReceptu - zůstala přes opakované sliby stejně těžkopádná," uvedli praktici v dopise.

Doporučují v něm také výrazné zjednodušení aktivace eReceptu. "Lpění na identifikaci pomocí ePodpisu je vysvětlitelné pouze neschopností nebo korupcí, neboť administrativa kolem ePodpisu vyvádí ročně několik desítek milionů korun ze zdravotního systému soukromým firmám," uvádí se v dopise.

Podle praktiků by se také měla stanovit pravidla pro zachování nezbytné dvojkolejnosti elektronických a papírových receptů, podporovat by se mělo pokrytí vysokorychlostním internetem ve všech místech, kde je poskytována lékařská péče, aby mohl být eRecept vystavován v reálném čase, nezbytné je dostatečné testování a zatížení systému, funkčnost lékového záznamu či možnost předepsat elektronicky všechny druhy léků.

Lékaři v dopise, který má ČTK k dispozici, upozornili, že ministerstvo zdravotnictví v dokumentu Národní strategie elektronického zdravotnictví z roku 2016 povinnost zavést eRecept od 1. ledna 2018 nedoporučuje jako nepřipravený. Dokument schválil ministr zdravotnictví i tak vláda, sdělil dnes ČTK zástupce Společnosti všeobecného lékařství Cyril Mucha.

"Jasně to dokazuje, že na současném ministerstvu neví pravá, co dělá levá. Do spuštění eReceptu zbývají dva měsíce a do této chvíle nemáme prováděcí vyhlášku - jízdní řád na to, jak eRecept používat," uvedl Mucha.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který má na starosti přípravu eReceptu, kritiku lékařů již dříve odmítl. SÚKL podle svého dřívějšího vyjádření zapracoval připomínky lékařů, které zákon umožňoval. Lékový ústav také odmítá, že získat přístup do systému elektronických receptů je zbytečně složité.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007, dosud byly dobrovolné. Povinnost měla být zavedena v roce 2015, ale byla odložena. Ministerstvo argumentuje tím, že lékaři o povinnosti vědí několik let. Budoucí úsporu na předepsaných lécích odhaduje na 400 milionů korun.