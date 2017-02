Praha - Prahu včetně jejího centra postihly dnes kolem poledne rozsáhlé výpadky elektřiny. Asi půlhodinové přerušení dodávek způsobila podle mluvčího Pražské energetiky Petra Holubce technická závada na transformátorech v rozvodně Praha - Jih v Chodově. Proud nešel určitých oblastech šesti městských částí, převážně v centru.

"Došlo k odpojení tří ze čtyř základních linek, které vedou elektřinu do centra Prahy, ale i do dalších částí jako Praha Měcholupy a podobně, s tím, že čtvrtá linka byla přetížena, takže tam mohly také vznikat nějaké problémy," uvedl Holubec. Proud nešel v městských částech Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 9 a Praha 10.

Energetici se podle Holubce v první fázi soustředili na obnovení dodávky do postižených oblastí a zhruba ve 12:10 bylo znovu vše pod napětím. "Nyní zjišťují, co se stalo, následně to budou opravovat, ale to už bez vlivu na dodávku elektřiny," dodal.

Energetický poradce J&T Banky Michal Šnobr připomněl, že v roce 2013 došlo v rozvodně v Chodově k výbuchu trafostanice a požáru, bez elektřiny se tehdy ocitla zhruba třetina hlavního města. Aktuální výpadek podle něj nelze spojovat s ničím jiným než technickou závadou, která se může stát kdykoliv a kdekoliv. "Myslím si, že pokud elektřina řádově nešla půl nebo tři čtvrtě hodiny, tak to není žádný zásadní problém, pokud ta situace byla pod kontrolou," uvedl. "Na druhou stranu se vždy při těchto výpadcích ukazuje, že ač se zdá systém energetické soustavy robustní, tak je velmi citlivý. A i v případě relativně malých poruch může dojít k řetězovým reakcím," dodal.

Zhruba na půl hodiny byl kvůli výpadku přerušen provoz tramvají. Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková uvedla, že výpadek omezil provoz tramvají v Praze 2, 3, 4 a 10. Problémy podle ní nastaly v 11:30 a trvaly do 12:05. Nejdéle přetrvávaly v úseku Průběžná - Nádraží Hostivař. Na chvíli přestala mimo jiné svítit světla ve stanici metra Florenc.

Na Hlavním nádraží zavřely některé obchody, další provozovny včetně pobočky České spořitelny neposkytovaly lidem služby. Nejezdily pohyblivé schody, tabule s příjezdy a odjezdy vlaků byly krátce po 12:30 v provozu. Některé vlaky mohou být kvůli výpadku zpožděny.

Výpadek elektřiny například předčasně ukončil dopolední část hlavních líčení u pražského městského soudu. Přestala totiž fungovat záznamová technika.