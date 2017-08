Příbram - Z Prahy do Plzně by se lidé do budoucna mohli dostat na kolech po cyklostrasách přes Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Brdy. Středočeský kraj chce na příští sezonu nachystat v bývalém újezdu základní cyklotrasy a na podobných projektech se pracuje na plzeňské straně Brd. Výsledkem mezikrajské spolupráce, která však přesahuje nynější volební období, by mohla být cyklosíť spojující Prahu s Plzní. ČTK to řekl náměstek středočeské hejtmanky pro cestovní ruch Vít Rakušan (STAN).

Středočeský kraj má k dispozici dva ideové záměry, na jejich základě má od podzimu vznikat projekt brdských cyklotras. Vyjádřit se k němu ještě musejí ochranáři, armáda a Vojenské lesy. První cyklotrasy v dobré kvalitě mají být podle Rakušana v Brdech vyznačeny už v příští sezoně.

"Potom se dá uvažovat v horizontu, který rozhodně přesahuje toto volební období, o vybudování velmi zajímavé cyklosítě. Plzeňský kraj pracuje na propojení města Plzeň s Brdy. Pokud by se nám povedlo cyklotrasou propojit Brdy samotné s brdskými hřebeny, tak se dostáváme do faktického stavu, kdy v Praze sednete na kolo a můžete dojet do Plzně. To by samozřejmě byl fantastický produkt mezikrajské spolupráce," uvedl Rakušan.

Na citlivý rozvoj turistického ruchu v Brdech má dohlížet nový spolek zakládaný Středočeským krajem, jehož stanovy Rakušan o prázdninách představil brdským starostům, zástupcům CHKO, armády a Vojenských lesů. Podle něj jde o zastřešující organizaci, kterou jim Středočeský kraj nabízí, nikoli vnucuje.

"V rámci této organizace, jejíž součástí by v ideálním případě byl Středočeský i Plzeňský kraj, by se odvíjely lokální destinační aktivity. My tedy nezašlapáváme do země aktivity ekologického centra Orlov, my nezašlapáváme do země ani aktivity města Příbrami, my to prostě chceme koordinovat, aby tady nevznikaly dva projekty na cyklotrasy a podobně," řekl Rakušan.

Spolek by podle něj měl sbírat podněty zespoda, vytvořit koncepci pro rozvoj brdské oblasti a krajská centrála cestovního ruchu by dodala marketingové produkty, které budou Brdy popularizovat.