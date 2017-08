Praha - Asi dvě stovky lidí dnes prošly centrem Prahy v Pochodu pro rodinu. Akce odpoledne pokračuje na malostranské Kampě, kde pořadatelé připravili odpolední program. Cílem je podle organizátorů upozornit společnost na nedoceněnou roli rodiny. Obě akce uspořádala Aliance pro rodinu.

Pochod pro rodinu vyrazil po 14:00 z Ovocného trhu. Vydal se na Staroměstské náměstí a odtud ke Karlovu mostu. Po něm pokračoval na Kampu. Pochod doprovodili bubeníci a kejklíři, zúčastnilo se také velké množství dětí.

Prahou dnes prošel i průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí Prague Pride, zúčastnilo se ho několik tisíc lidí. "Dnů pro rodinu je sice 365 dní v roce, nicméně v tomto dni se dostane rodina do mediálního povědomí úplně nejlépe. Je to takové vyvažování mediálního prostředí, protože my opravdu chceme, aby rodina byla centrem zájmu médií - rodina ve formátu otec, matka a děti," řekla ČTK Jana Jochová z Aliance pro rodinu.

Ve svém prohlášení pořadatelé uvedli, že chtějí ve školách zamezit "agresivnímu prosazování homosexuálního životního stylu jako rovnocennému tradičním svazkům". Podle organizátorů jsou rodiny manželů v Česku nedoceněné a znevýhodňuje je daňový systém i atmosféra ve společnosti. "Ekonomická stránka určitě není dořešená tak, aby rodiny netratily na tom, že mají více dětí," dodala Jochová.

Slevy na dani na potomka přitom v posledních letech rostou. Naposledy se zvedaly letos od ledna. Za první dítě si sice rodič může odečíst stejně jako loni 13.404 korun, za druhé ale už 19.404 korun místo loňských 17.004 korun a za třetí a každé další dítě pak 24.204 místo loňských 20.604 korun ročně. Od příštího roku se daňová sleva na prvního potomka zvedne měsíčně o 150 korun, za rok tedy bude činit 15.204 korun. V některých případech je možné uplatnit i slevu na dani na manželku či manžela.

Ministerstvo práce nyní připravilo rodinnou koncepci s opatřeními. Počítá v ní se zvyšováním různých příspěvků na děti, zajištěním školek či jiných služeb pro rodiny. Materiál vláda zatím neprojednala.

Češi a Češky stojí o manželství mnohem méně než v minulosti. Zatímco před čtvrtstoletím připadlo na tisícovku obyvatel sedm sňatků, loni ani ne pět. Přesto zájem v posledních letech o něco roste. V roce 2013 se totiž konaly jen čtyři svatby na tisícovku obyvatel. Zhruba 45 procent manželství se rozpadá. Dvojice spolu v průměru vydrží do rozvodu 13 let.

Téměř polovina dětí v Česku se rodí mimo manželství. Loni to bylo bezmála 49 procent narozených. Podíl každoročně roste. Před 15 lety to byla čtvrtina dětí a před dvaceti lety 18 procent. Podle demografů v tom Česko ale není výjimečné a kopíruje vývoj ve vyspělých zemích.