Příznivci historické techniky si v Praze 28. dubna každoroční jízdou historických vojenských vozidel připomněli konec druhé světové války. Zúčastnily se jí desítky dobových vojenských vozů americké armády a jejích spojenců. Konvoj po projížďce Prahou pokračoval do Plzně obcemi, které byly osvobozeny americkou armádou. Na snímku historická vozidla zastavila před Americkým velvyslanectvím v Praze. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Příznivci historické techniky si dnes v Praze připomněli konec druhé světové války. Jako každoročně centrem hlavního města uspořádali jízdu historických vojenských vozidel. Zúčastnily se jí asi dvě desítky dobových vojenských vozů americké armády.

Konvoj podle pořadatelů připomíná účast americké 3. armády při osvobozování západních Čech. "Je nejen poctou všem zúčastněným vojákům US Army, ale i splněním přání a možností generála G. S. Pattona osvobodit Prahu," uvedli. Patton ale před 72 lety dostal jiné rozkazy a americké jednotky se musely zastavit na demarkační linii u Rokycan.

Fanoušci vojenské historie na akci představili autentické vozy z druhé světové války, především klasické "džípy". Zúčastnit se měly původně i třeba motocykly Harley Davidson, kvůli nepřízni počasí ale nakonec nedorazily. Organizátor Mirko Trubka ČTK řekl, že za války bylo vyrobeno asi tři čtvrtě milionu džípů. "Jsou to plechoví dědkově, 1300 kilo železa. Za války to prodávala fabrika armádě za 900 dolarů, dneska 18.000 dolarů, když je to vyšperkované," poznamenal. Dodal, že v současné době je po celém světě pojízdných necelých 10.000 džípů, které byly vyrobeny za druhé světové války. Fanoušci techniky často používají i džípy vyráběné až po válce.

Účastníkům akce přišel poděkovat za připomínání historie ministr obrany Martin Stropnický (ANO). "Je to docela důležité. Myslím si, že spousta lidí už dnes nemá ani ponětí, že část naší republiky osvobozovala v druhé světové válce také americká armáda," řekl ČTK. "Ta péče o tu historii, o ty auťáky, o tu vzpomínku je až dojemná," dodal.

Vozidla se nejprve seřadila na malostranské náplavce, poté se ozdobena americkými vlajkami a šeříky vydala před americkou ambasádu. U ní účastníky uvítali zástupci velvyslanectví. "Vojenští nadšenci nám připomínají, že mnoho amerických mužů a žen přijelo do Evropy, aby bránili a získali zpět, co si vzali nacisté. Hodně Američanů i vojáků spojeneckých armád zaplatilo cenu nejvyšší a jejich oběti zajistily svobodu budoucím generacím," řekla chargé d'affaires americké ambasády Kelly Adamsová-Smithová.

Další trasa konvoje vedla na Pohořelec, poté si lidé budou moct prohlédnout vozidla u Rudolfina. Akce podle organizátora Mirka Trubky skončí v odpoledních hodinách.

Účastníci dnešního konvoje se vydají na tradiční oslavy osvobození části tehdejšího Československa americkou armádou, které se budou na začátku května v Plzni. "Hlavní přehlídka je v neděli 7. května, ale my už tam jedeme dříve. Budeme projíždět všechny příjezdové trasy spojeneckých armád, kterými přišly z Německa do Plzně a do západních Čech," řekl Trubka.