Praha - Prahou dnes projde karnevalový průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT) Prague Pride Parade. Vyrazí ve 12:30 z Václavského náměstí na Letnou. Organizátoři očekávají kolem 10.000 účastníků. Do ulic se chystají i odpůrci akce. Na bezpečnost a pořádek bude dohlížet policie. Řídit bude také dopravu. V některých místech metropole se omezí provoz aut i tramvají.

Duhový pochod hrdosti, jímž vyvrcholí týdenní festival Prague Pride, projde metropolí poosmé. Účastníci se začnou na Václavském náměstí řadit od 11:30. O hodinu později se vydají přes Opletalovu a Hybernskou na náměstí Republiky, odtud do Revoluční a pak Řásnovkou a Klášterskou na Dvořákovo nábřeží. Projdou náměstím Curieových na Čechův most a za ním pak po schodech vystoupají do sadů na Letnou, kde bude následovat hudební program. Pro lidi s pohybovými potížemi či s kočárky pořadatelé zajistili autobusy, které zájemce dopraví nahoru na letenskou pláň.

Akce chystají i odpůrci. V Kozí ulici, která sousedí s trasou průvodu, by se měli ve 12:00 sejít extremisté. O hodinu později začne na Václavském náměstí u sochy svatého Václava pak menší shromáždění na ochranu "přirozených rodinných hodnot".

Na pořádek a provoz budou podle mluvčího pražské policie Jana Daňka dohlížet desítky policistů dopravní, pořádkové i kriminální služby. V některých místech v centru se omezí doprava. V Revoluční, na Čechově mostě a na nábřeží Edvarda Beneše se tramvaje vždy na určitou dobu zastaví, aby mohla projít další část průvodu.