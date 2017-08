Praha - Centrem Prahy v sobotu projde karnevalový průvod hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a translidí (LGBT) Prague Pride. Vyrazí v poledne z Václavského náměstí na Letnou. Pořadatelé nahlásili magistrátu 10.000 účastníků. Do ulic se chystají i odpůrci akce a také zastánci manželství mužů a žen a jejich rodin. Pochod pro rodinu se vydá ve 14:00 z Ovocného trhu na Kampu, kde bude následovat odpolední program. Na bezpečnost v metropoli bude dohlížet policie, ke sledování situace využije i vrtulník. Ve středu města se na několik hodin omezí doprava.

Duhový pochod hrdosti, jímž vyvrcholí týdenní festival Prague Pride, projde metropolí posedmé. Poprvé se konal v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něj bylo nutné proti tomuto jevu bojovat.

Karnevalový průvod vyrazí po poledni z Václavského náměstí přes ulici Na Příkopě na náměstí Republiky, odtud se vydá po Revoluční, Řásnovkou a Klášterskou na Dvořákovo nábřeží. Projde náměstím Curieových na Čechův most a za ním pak po schodech vystoupá do sadů na Letnou, kde bude následovat koncert.

"Z úst některých politiků i části veřejnosti opakovaně zaznívá, že gayové a lesby jsou u nás vesměs tolerováni, a tedy není důvod festival pořádat. Prague Pride 2017 chce poukázat na rozdíl mezi pouhou tolerancí a respektem," uvedli pořadatelé festivalu. Podle ředitelky přehlídky Kateřiny Saparové lidé tolerují něco, "co je vlastně špatné" jako třeba hlasité telefonování v restauraci. "Co je však k tolerování na tom, že je někdo gay nebo lesba? Nechceme toleranci, chceme přijetí," řekla Saparová. Dodala, že se sexuální orientací se člověk narodí.

V Kozí ulici, která sousedí s trasou průvodu Prague Pride, budou mít od 13:00 shromáždění extremisté. Svolavatel Pavel Matějný vystupoval proti karnevalovému pochodu i v minulých letech. Svou akci teď nazval Česká hrdost. Tento někdejší předseda jedné z organizací rozpuštěné extremistické Dělnické strany dřív pořádal protiromské pochody.

Pochod pro rodinu a Den rodiny na Kampě organizuje Aliance pro rodinu. Ve svém prohlášení pořadatelé uvedli, že chtějí ve školách zamezit "agresivnímu prosazování homosexuálního životního stylu jako rovnocennému tradičním svazkům". Podle organizátorů jsou rodiny manželů v Česku nedoceněné a znevýhodňuje je daňový systém i atmosféra ve společnosti.

Pochod pro rodinu vyrazí ve 14:00 z Ovocného trhu Železnou ulicí na Staroměstské náměstí. Odtud půjde Platnéřskou a Křížovnickou ke Karlovu mostu. Po něm se dostane na Malou Stranu, kde bude pokračovat na Kampu. Program rodinného odpoledne je na webu www.denprorodinu.eu.

Na pořádek a bezpečnost v centru budou dohlížet policisté z pořádkové, dopravní i kriminální služby a v ulicích budou členové antikonfliktních týmů z celé země, uvedla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Ke sledování situace se využije i policejní vrtulník a městský kamerový systém.

V centru se po trase průvodu omezí mezi 12:00 a 16:00 doprava, dotkne se to aut i tramvají. Zoulová upozornila na to, že na výjezd z podzemních garáží na náměstí Republiky by tak řidiči mohli v tuto dobu čekat i několik desítek minut. Provoz budou řídit policisté.