Praha - Pražský magistrát od září zlevní jízdné pro studenty z 1200 Kč za pět měsíců na na 365 Kč ročně. Zároveň zkrátí víkendové intervaly na linkách metra B a C a z Ládví do a Letňan na trase C pak nově pojedou od 09:00 do 19:00 všechny soupravy. Novinářům to dnes řekli náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a zástupce ředitele organizace Ropid Martin Šubrt. Náklady změny vyjdou město na více než 100 milionů korun, přesná částka ale zatím není známa.

Snížení ceny jízdného se bude týkat studentů od 15 do 26 let. "Když se podíváme na balík černých pasažérů, často jsou to mladí lidé, studenti. Myslím si, že je lepší, než aby byli zatíženi neřešenými pokutami a exekucemi, tak aby se naučili legálně jezdit MHD," řekl Dolínek. Druhým důvodem ke snížení jízdného je podle něj růst životních nákladů. "Studenti mají především studovat a ne neustále vydělávat," dodal.

Výpadek ze zlevněného jízdného by mohl být až 300 milionů. "Já jsem životní optimista. Při zlevnění ročního kuponu se tehdy čekal výpadek 750 milionů a bylo to 120 milionů, tady to bude obdobné. Výpadek čekáme nižší," řekl Dolínek. Zároveň odmítl, že by ke změně mělo dojít kvůli podzimním komunálním volbám.

Ke zkrácení víkendových intervalů metra přistoupilo město a Ropid kvůli jeho přetíženosti. "V posledních letech byla pozornost zaměřena na pracovní dny a na víkendy se trochu zapomínalo. Metro v posledním období začíná být v poslední době přetíženě, zejména měsíce jako duben a květen, a pak od září do prosince, kdy přijíždí do Prahy řada lidí," řekl Šubrt.

Na trase C proto bude interval nově pět minut. "Na druhé nejvytíženější, na lince B, jej ze 7,5 minuty zkrátíme na šest minut. Na lince A bychom zachovali současný interval 7,5 minuty, kromě nedělních dopoledních hodin, kdy se z 10 zkrátí na 7,5 minuty," řekl Dolínek. Náklady dosáhnou 83 milionů korun.

Do budoucna by mohl být podle Šubrta o víkendech pětiminutový interval na všech trasách metra. "Ostatně, to už nyní funguje v období Adventu. Současnou úpravu bereme jako mezikrok," řekl.

Změnu čeká také koncový úsek linky C mezi Ládvím a Letňany, kam začne nově zajíždět v pracovní dny mezi 09:00 a 19:00 každá souprava. Změna bude zkušebně zavedena od září do prosince a město vyjde na 47 milionů korun. "V první polovině ledna 2019 bychom to projednali a zjistíme, zda to bylo přínosné," řekl Dolínek. Ke změnám v tomto úseku došlo naposledy v dubnu 2017, kdy začaly zajíždět všechny soupravy až do Letňan v ranní špičce.

Současně s prodloužením metra do Letňan ubudou na Ládví některé autobusy, které budou nově končit u letňanského terminálu. Uleví se tak Ládví, kde si na velké množství autobusů lidé dlouhodobě stěžují. Které linky budou přesměrovány, Dolínek se Šubrtem neřekli.

Město chce rovněž od začátku příštího roku zavést možnost koupit si roční kupon MHD na splátky. K tomu ale dopravní podnik (DPP) potřebuje získat bankovní licenci. Radní jako valná hromada DPP by podle Dolínka měla tento záměr v nejbližší době schválit. Podnik by si mohl licenci získat na podzim a splátkový systém by mohl začít fungovat od 1. ledna 2019.