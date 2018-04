Praha - Praha zavře kvůli rekonstrukci tři provozovny na náplavce v Podskalí i část prostoru před nimi. Celkově zůstane náplavka otevřena, sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. Práce by měly začít ještě v dubnu. Praha plánuje postupnou rekonstrukci všech náplavek. Výrazně by se měla změnit zejména ta podskalská. Náplavky má ve správě městská firma Trade Centre Praha (TCP). Postup města se nelíbí některým provozovatelům, kteří proti zavření protestují, mezi nimi například centrum Bajkazyl.

"Náplavka bude omezena jen skutečně minimálně. Omezení se týká pouze třech provozů v kobkách a jednoho menšího prostoru před nimi. Nedojde tedy k uzavření náplavek, jak se někteří provozovatelé snaží prezentovat," uvedl Hofman.

S opravou vnitřních prostor náplavky musí podle Hofmana začít město již nyní, neboť s koncem sezóny je naplánována rozsáhlá oprava celého prostoru náplavky. "Zázemí a možnosti, které náplavky návštěvníkům nabízejí, nyní zůstanou zachovány," uvedl mluvčí. Podzimní rekonstrukce je rozdělena do několika etap. Náplavka při nich nebude zcela uzavřena.

Postup města se nelíbí zástupcům Bajkazylu, který na náplavce provozuje bar, servis a půjčovnu kol. Letní opravy podle nich umrtví život na náplavce. "Vypadá to, že politické ambice zvítězily nad zájmy obyvatel a návštěvníků Prahy. Tato radikální změna v původním harmonogramu přestavby také citelně poškodí kontinuitu naší činnosti a široký okruh lidí, kteří s námi spolupracují," napsali na svém facebookovém profilu. O rekonstrukci se navíc prý dozvěděli po zahájení letošní sezony.

Kobky v nábřežních zdech dříve sloužily jako technická zázemí či sklady, nyní tam mají být toalety nebo výstavní prostory.

Revitalizovány by měly být postupně všechny pražské náplavky. Do roku 2019 chce město do úprav náplavek investovat více než 200 milionů korun. Proměnou mají projít také vltavské břehy na celém území města. Institut plánování a rozvoje již vypracoval dokument, podle kterého by měly být břehy opraveny.

Náplavky se v sezoně proměňují v místo společenského setkávání a navštíví je tisíce lidí. Po pravém břehu navíc vede páteřní cyklostezka A2.